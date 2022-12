Jak informuje portal "Deadline", debiutancki film córki Stevena Spielberga i Kate Capshaw powstanie na podstawie scenariusza napisanego przez Ryana Hoopera ("Damnation"). Ma to być połączenie filmów "Kingsman: Tajne służby" , "Na noże" , a także serialu "Sukcesja".

"Four Assassins (And a Funeral)": Filmowy debiut Destry Allyn Spielberg

Scenariusz Hoopera zwrócił wcześniej uwagę hollywoodzkich producentów, co sprawiło, że w 2021 roku trafił na słynną Czarną Listę najlepszych scenariuszy, jakie nie zostały jeszcze zrealizowane.



"Obejrzeliśmy krótkometrażowy film Destry i byliśmy pod wrażeniem. Spotkaliśmy się z nią i kiedy powiedziała nam, że chciałaby wyreżyserować film akcji, poszukaliśmy i wygrzebaliśmy coś odpowiedniego. Film 'Four Assassins (And a Funeral)' będzie dla niej znakomitym początkiem i jesteśmy podekscytowaniu tym, co wniesie do filmu dzięki swojemu unikalnego głosowi. Będzie to wprowadzenie głosu nowego filmowca do przestrzeni filmu akcji" - stwierdziła producentka Erica Lee.

Zdjęcia do filmu "Four Assassins (And a Funeral)" rozpoczną się w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie 2023 roku. Aktualnie trwa proces castingowy. Jak mówi Destry Allyn Spielberg, jest "podekscytowana i zaszczycona możliwością pracy ze studiem Thunder Road Pictures, dla którego opowie tę historię rodziny, zdrady i morderstwa".



Bohaterką filmu "Four Assassins (And a Funeral") jest przybrana córka legendarnego płatnego zabójcy. Dziewczyna wraca do domu na pogrzeb ojca. Na miejscu szybko orientuje się, że znalazła się na celownikach czworga świetnie wyszkolonego i bardzo niebezpiecznego rodzeństwa.