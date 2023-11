Denzel Washington zagra starożytnego wodza Hannibala

Denzel Washington i Antoine Fuqua: To ich szósty film

Nowa produkcja Netfliksa będzie szóstym filmem Antoine’a Fuquy , w którym wystąpi Denzel Washington . Ich współpraca zaczęła się od "Dnia próby", za rolę w którym to filmie słynny aktor został nagrodzony Oscarem. Potem obaj wspólnie pracowali nad trzema częściami serii "Bez litości", a także nad remakiem legendarnego westernu "Siedmiu wspaniałych".

Jak informuje portal "Deadline", scenarzystą powstającego filmu o starożytnym wodzu Hannibalu jest trzykrotny laureat Oscara, John Logan. To autor scenariuszy do takich filmów jak m.in. "Aviator" Martina Scorsese, a także "Gladiator" Ridleya Scotta.

Zdjęcie Denzel Washington i Antoine Fuqua w 2016 roku / Vera Anderson/WireImage / Getty Images

Denzel Washington zagra Hannibala

Jak czytamy w oficjalnym opisie filmu, oparty jest on na losach prawdziwego wojownika Hannibala, który powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców wojskowych w historii. W filmie pokazane zostaną jego największe kampanie wojenne przeciwko Imperium Rzymskiemu w trackie drugich wojen punickich.

Do historii przeszedł najazd wojsk Hannibala na dzisiejsze Włochy przy użyciu słoni bojowych. Po pokonaniu rzymskich legionów,Kartagińczycy okupowali większość południowej części kraju przez 15 lat. Okres zwycięstw Hannibala zakończyła bitwa pod Zamą, w której górą byli Rzymianie.

Dla Denzela Washingtona będzie to kolejne w karierze historyczne widowisko. Najnowszym jest druga część "Gladiatora" Ridleya Scotta. Zdjęcia do tej produkcji przerwano z powodu strajku aktorów. Zanim do niego doszło, udało się zarejestrować 90 minut materiału. Prace na planie wkrótce mają zostać wznowione.

Obok Washingtona w filmie występują też Paul Mescal, Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger i Pedro Pascal. Premierę "Gladiatora 2" zaplanowano na listopad 2024 roku.

