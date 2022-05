Denzel Washington kupił ekskluzywny apartament

Denzel Washington kupił apartament od arabskiej księżniczki Reema bint Bandar Al Saud. Nieruchomość nie znajduje się jednak w Arabii Saudyjskiej, a w Los Angeles.

Wieżowiec ma 42 piętra i znany jest m.in. za sprawą Candy Spelling, amerykańskiej pisarki i matki Tori Spelling , gwiazdy serialu "Beverly Hills, 90210".

Candy Spelling rozsławiła zarówno ów budynek, jak i swoje mieszkanie na jego szczycie w programie "Beyond Spelling Manor".

Reklama

Stąd wiadomo np., że apartamenty w tym obiekcie nie sprzedają się poniżej 3 mln dolarów (ok. 13,5 mln złotych), a niedawno jeden z nich - za 20 mln dolarów - sprzedał Matthew Perry , czyli Chandler Bing z serialu "Przyjaciele".

Według serwisu "Dirt", 67-letni Denzel Washington, który jest laureatem dwóch Oscarów, za swoje nowe wnętrze (urządzone po amerykańsku, czyli eklektycznie, z dużą ilością drewna w podłogach i obudowach mebli) zapłacił "skromne" 10,9 mln dolarów, czyli ok 49 mln złotych.

Kim jest ta arabska księżniczka?

Sprzedającą jest zaś wnuczka zmarłego króla Fajsala z Arabii Saudyjskiej, która w swoim kraju nawołuje do równouprawnienia kobiet. W 2019 roku księżniczka Reema zatrudniona została na stanowisku ambasadora Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych. Co ważne, jako pierwsza kobieta i funkcję tę pełni do dziś.

Nowe lokum Denzela Washingtona powstało z dwóch, sąsiadujących ze sobą. W 2013 roku księżniczka połączyła je w jedno duże. Bardzo duże, bo mieści się w nim sześć sypialni i osiem łazienek.



Daleko mu jednak do apartamentu zajmowanego przez wdowę po producencie telewizyjnym, Aaronie Spellingu, która nie dość, że ma największą w zachodnich Stanach Zjednoczonych oranżerię to także rośnie w nim specjalnie dla niej wyhodowany gatunek róży.