Denzel Washington i Julia Roberts: Spotkanie po 30 latach

W 1993 roku na ekrany kin trafił oparty na motywach książki Johna Grishama thriller "Raport Pelikana". Główne role zagrali w nim Julia Roberts i Denzel Washington. Teraz, blisko trzydzieści lat później, oboje po raz kolejny spotkają się na ekranie. Zagrają główne role w zakupionym właśnie przez Netflix filmie "Leave The World Behind".

Julia Roberts i Denzel Washington w Beverly Hills (2007) /Eric Charbonneau/Wireimage /Getty Images

Reżyserem "Leave The World Behind" będzie Sam Esmail, twórca głośnego serialu "Mr. Robot". Z Julią Roberts twórca ten współpracował już przy serialu "Homecoming".

Esmail nie tylko wyreżyseruje ten film, ale napisze też jego scenariusz i zajmie się produkcją. "Leave The World Behind" powstanie na motywach czekającej na premierę powieści pod tym samym tytułem autorstwa Rumaana Alama.



Bohaterami "Leave The World Behind" są Amanda i Clay, małżonkowie, którzy razem z nastoletnimi dziećmi spędzają wakacje w wynajętym domu. Niespodziewanie wracają jego właściciele, którzy uciekli z miasta przed dużą awarią prądu. Wkrótce i tutaj przestają działać internet, telewizja, radio, a nawet naziemne linie telefoniczne.



Zaskakujące wydarzenia zaczynają się mnożyć, a gdy dziwnie zaczynają się zachowywać także zwierzęta, obie pary małżeńskie stopniowo popadają w obłęd. Ponieważ wynajmujący są biali, a właściciele czarni, szybko zaczynają wychodzić na jaw problemy rasowe, które zdają się przysłaniać tajemnicze wydarzenia.

W roli Amandy zobaczymy Julię Roberts, a w postać właściciela domu wcieli się Denzel Washington. Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia, nieznana jest również data premiery filmu Esmaila.