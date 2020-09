Demi Moore zagra główną rolę w ekranizacji erotycznego podcastu

Platforma streamingowa Amazon Studios rozpoczęła prace nad serialową wersją erotycznego podcastu „Dirty Diana”. W roli głównej w tej produkcji zobaczymy Demi Moore, która wcześniej wystąpiła też w ekranizowanym podcaście stworzonym przez Shanę Feste.

Demi Moore ma nadzieję, że "Dirty Diana" zachęci kobiety do poznawania swojej seksualności /Steve Schofield/Peacock/NBCU Photo Bank /Getty Images

Erotyczny podcast "Dirty Diana" zadebiutował na platformie QCode w sierpniu tego roku. Składający się z sześciu odcinków projekt, w którym usłyszeć można głos Demi Moore, został luźno oparty na doświadczeniach Shany Feste związanych z kryzysem w jej małżeństwie. Na podstawie tych doświadczeń chciała opowiedzieć o tym, jak odnaleźć się w związku na nowo i wrócić do siebie pomimo separacji i znalezienia sobie nowych partnerów.



W ramach ucieczki od swojego poukładanego życia zawodowego i umierającego małżeństwa, Diana w tajemnicy prowadzi erotyczną stronę, na której kobiety zwierzają się ze swoich seksualnych fantazji - czytamy w opisie podcastu "Dirty Diana". "Jeśli nie zachęcamy do poznawania swojego ciała i jego potrzeb, jak również do poznawania potrzeb swojego partnera, automatycznie prowadzi to do rozstań. Jest duża grupa ludzi, która zachęca do abstynencji seksualnej, tak jakby to było rozwiązaniem zamiast edukacji. Ale edukacja nie oznacza, że automatycznie zachęcasz do lekkomyślnych zachowań. Jeśli chodzi o mężczyzn, to chciałybyśmy przekonać ich do tego, by zaczęli mieć świadomość rzeczy, które sprawiają przyjemność kobietom i tego, czym się one interesują. Trudno jest im w pełni zaangażować się w sferę erotyki, jeśli stąpają po omacku. Zawsze uważałam, że mężczyźni wiedzą, co ich kręci, ale nikt nie pomaga im w poznaniu tego, co kręci kobiety. Potrzebują więc trochę pomocy, żeby to odkryć" - mówiła wcześniej o podcaście Moore.

Demi Moore: Na świeczniku

Nie wiadomo, kto jeszcze oprócz Demi Moore wystąpi w serialu Amazonu. Przez podcast "Dirty Diana" przewinęło się wiele znanych głosów, m.in. Carmen Ejogo, Mackenzie Davis, Claes Bang, Penelope Ann Miller, Gwendoline Christie, Lena Dunham, Melanie Griffith, Andrea Riseborough, Lili Taylor i Lesley Ann Warren.



Scenariusz serialu napiszą autorki scenariusza podcastu, czyli Shana Feste i Jennifer Besser. Feste, autorka m.in. filmu "Miłość bez końca" z 2004 roku, ma zająć się też reżyserią serialu. Jedną z jego producentek będzie Demi Moore. Będzie to jeden z niewielu występów Demi Moore w formacie telewizyjnym. Aktorka na początku kariery występowała w serialu "Szpital miejski". Po udanej karierze filmowej, Moore powróciła do telewizji w serialach "Imperium" i "Brave New World".