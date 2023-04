Bruce Willis: Zakończył karierę przez poważną chorobę

Kilkanaście miesięcy temu rodzina Bruce'a Willisa ogłosiła, że gwiazdor zdecydował się porzucić karierę aktorską, bo z powodu postępujących zaburzeń poznawczych wywołanych afazją nie jest w stanie pracować. W lutym tego roku bliscy gwiazdora "Szklanej pułapki" ujawnili, że afazja była tylko objawem innego schorzenia - demencji czołowo-skroniowej.

"Odkąd ogłosiliśmy wykrycie u Bruce'a afazji wiosną 2022 roku, jego stan się pogorszył. Otrzymaliśmy właśnie dokładniejszą diagnozę: demencja czołowo-skroniowa. Choć jest to dla nas bardzo bolesne, czujemy ulgę, że wreszcie znamy konkretną diagnozę" - napisali członkowie rodziny Willisa we wspólnym oświadczeniu.



Demi Moore i Bruce Willis: Przyjaźń i wsparcie mimo rozwodu

Zdjęcie Demi Moore i Bruce Willis / Jim Steinfeldt/Michael Ochs Archives / Getty Images

Po ogłoszeniu informacji o zakończeniu kariery Willis usunął się w cień. Jego prywatności pilnie strzeże jego, Emma Heming. 44-latce pomagają dorosłe już dzieci aktora oraz jego była żona Demi Moore . Chociaż gwiazdorska para rozwiodła się ponad 20 lat temu, to przez ten cały czas się przyjaźnią.

Dowodem na to, że panują między nimi dobre stosunki jest choćby to, że kilka lat temu Demi wzięła udział w odnowieniu przysięgi małżeńskiej między Brucem i jego drugą żoną. Z kolei Willis wspierał ją przy wydaniu książki.

Aktorka aktywnie wspiera obecną żonę gwiazdora w opiece nad nim. Pojawiły się nawet doniesienia, że wspólnie zamieszkali. Heming, która wielokrotnie podkreślała, że była żona i córki Willisa bardzo jej pomagają, dała wyraźnie do zrozumienia, że doniesienia o przeprowadzce są wyssane z palca. "Zduśmy to w zarodku. To takie głupie. Proszę przestańcie" - napisała, dołączając do wpisu tytuł nagłówka informujący o tym, że Moore mieszka z rodziną Willisa.

Demi More i Emma Heming: Jakie są ich relacje?

Zdjęcie Bruce Willis z rodziną podczas 80. urodzin aktora / B4859 / Avalon / East News

Demi More i Emma Heming doskonale się ze sobą dogadywały na długo przed chorobą Willisa. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w marcu 2021 roku Moore udostępniła post, w którym wyraziła, jak bardzo jest "zaszczycona", nazywając Emmę "przyjaciółką". Podkreśliła również bliski związek, jaki mają jej dzieci z córkami Emmy.

Z kolei kilka dni temu 44-letnia modelka udostępniła post ze starym zdjęciem Bruce'a i Moore'a na swoim Instagramie. W podpisie Emma wspominała ich relację, pisząc: "Tak. Ja też. Podobali mi się też razem" wraz z uśmiechniętą "buźką" i trzema emoji w kształcie serc.