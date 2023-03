Żona Bruce'a Willisa zaprzecza doniesieniom. Poszło o Demi Moore

Wiadomości

Od czasu, gdy w ubiegłym roku rodzina Bruce'a Willisa ujawniła druzgocące informacje na temat jego choroby, w centrum zainteresowania mediów i fanów aktora znalazła się jego żona, Emma Heming. To ona bowiem przekazuje nowe wiadomości na temat zdrowia gwiazdora. I choć ma ogromne wsparcie od ludzi z całego świata, to nie brakuje też osób, które twierdzą, że wykorzystuje chorobę męża do tego, by zyskać rozgłos. Heming właśnie odniosła się do tych insynuacji. Sprostowała też medialne doniesienia na temat tego, że była żona Willisa, Demi Moore, zamieszkała u nich.

"Zawsze będę opowiadać się za swoim mężem" - mówi żona Bruce'a Willisa Emma Heming /VCG/VCG /Getty Images