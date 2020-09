Debiut filmowy Moniki Miller. Wnuczka Leszka Millera na dużym ekranie

Twórcy filmu "Raz jeszcze raz" ogłosili właśnie datę premiery kinowej tej produkcji. Obraz trafi na ekrany kin 16 października tego roku. Jedną z ról w filmie zagrała Monika Miller, wnuczka byłego premiera Leszka Millera, znana z udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". To jej pierwszy pełnometrażowy film w karierze.

Monika Miller, wnuczka byłego premiera Leszka Millera, zaczyna filmową karierę AKPA

Zdjęcia do filmu "Raz jeszcze raz" rozpoczęły się w sierpniu 2018 roku, a zakończyły w październiku tego samego roku. Od tamtej pory słuch o tej produkcji zaginął. Wreszcie twórcy ogłosili, że udało im się ustalić datę premiery tego filmu.

Premiera obędzie się 16 października. Wiadomość o debiucie kinowym filmu w reżyserii Pawła Czarzastego i Krzysztofa Zbieranka podali na swoich kontach na Instagramie niektórzy z grających w nim aktorów, m.in. Bartek Kasprzykowski, Piotr Cyrwus, Aleksandra Szwed i Monika Miller.



Te dwie ostatnie były szczególnie uradowane z tego, że "Raz jeszcze raz" trafi w końcu do kin. I trudno im się dziwić. Szwed i Miller nigdy wcześniej nie zagrały bowiem w filmie pełnometrażowym.



"Ponad 20 lat czekałam na ten moment... Kolejne dwa lata czekałam, żeby móc Wam to napisać. I dziś jest ten dzień - już mogę! Kochani! Z niewyobrażalną radością informuję, że już 16.10.2020 premiera kinowa mojego... debiutu na wielkim ekranie - 'Raz jeszcze raz'" - napisała w niedzielę, 27 września, na Instagramie Aleksandra Szwed. A post zilustrowała plakatem wspomnianego filmu.

To samo zdjęcie umieściła na swoim koncie na Instagramie wnuczka byłego premiera Leszka Millera.



"Już 16.10 będziecie mogli zobaczyć mój debiut na dużym ekranie, w epickim 'Raz jeszcze raz'! - napisała Monika Miller. I dodała, że wciąż pamięta ciężkie treningi z Iwoną Guzowską i prace na planie do rana. Treningi z Guzowską były jej potrzebne, w filmie Miller gra bowiem pięściarkę.



W przypadku Miller nie dziwi fakt, że "Raz jeszcze raz" to jej filmowy debiut. Wnuczka Leszka Millera do niedawna stroniła bowiem od show-biznesu i pracowała jako modelka alternatywna. Popularność przyniósł jej udział w ubiegłorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami". Po tej propozycji przyszła kolejna - Monika Miller dołączyła do obsady serialu "Gliniarze". Jak się jednak okazuje, przygodę z aktorstwem wnuczka byłego premiera rozpoczęła już dwa lata temu.

Bardziej zaskakujące jest to, że "Raz jeszcze raz" to pierwszy film, w którym zagrała Aleksandra Szwed. Jej kariera aktorska trwa bowiem już ponad 20 lat. Po raz pierwszy stanęła na planie w wieku 9 lat, gdy dostała rolę Elizy w serialu "Rodzina zastępcza". Potem grała jeszcze w wielu serialach, ale pierwszą rolę filmową dostała dopiero dwa lata temu, właśnie w "Raz jeszcze raz". Rok później zagrała w filmie "Fighter", który był już wyświetlany w kinach, a obecnie jest dostępny na Netfliksie. Nie zmienia to jednak faktu, że jej pierwszym filmem w jej karierze jest czekające na premierę dzieło Pawła Czarzastego i Krzysztofa Zbieranka.

Poza Aleksandrą Szwed, Moniką Miller, Bartkiem Kasprzykowskim i Piotrem Cyrwusem w filmie "Raz jeszcze raz" wystąpili także: Joanna Moro, Katarzyna Figura, Daniel Olbrychski, Wojciech Błach, Jacek Fedorowicz, Arkadiusz Janiczek, Bartosz Żukowski, Rafał Mroczek, Marcin Mroczek oraz zespół Kobranocka.