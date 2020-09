Dawid Ogrodnik: To projekt bardzo dla mnie wyjątkowy

Dawid Ogrodnik wciąż zaskakuje na ekranie. Każda kolejna rola to nowe wyzwanie, nagrody i uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Już niebawem pojawi się kilka produkcji z jego udziałem. Aktor opowiedział o nich Olivierowi Janiakowi w programie "Olivier On OFF" przy okazji 13. Mastercard OFF Camera.

Jeszcze w tym roku do kin trafi film w reżyserii Macieja Bochniaka "Magnezja", w którym Dawid Ogrodnik gra jedną z ról. Akcja rozgrywa się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku na pograniczu polsko-sowieckim.

"Dużą zaletą jest sam scenariusz. Pomysł na film, na formę westernu, który w Polsce właściwie nie jest robiony" - opowiadał Dawid Ogrodnik.



Fabuła "Magnezji" skupia się wokół przestępczego klanu Lewenfiszów. Po śmierci ojca na czele gangu staje córka - Róża (Maja Ostaszewska). Kobieta wraz z siostrami kontynuuje interesy głowy rodziny i próbuje zapobiec rosnącym wpływom sowieckich przeciwników, którym przewodzi konserwatywny Lew (Andrzej Chyra).

Korzystając z rywalizacji dwóch potężnych rodzin, zgrani bracia - Albin (Mateusz Kościukiewicz) i Albert Hudini (Dawid Ogrodnik) - wcielają w życie swój przewrotny plan. Z pomocą zjawiskowej Heleny (Magdalena Boczarska) chcą okraść bank. I to nie byle jaki - przechowywane są w nim bogactwa Lewenfiszów.

Kilka złych decyzji, przewrotność losu i dwa trupy mogą postawić całą intrygę na włosku. Dodatkowo bohaterom depcze po piętach inspektor Stanisława Kochaj (Agata Kulesza), potrafiąca wywęszyć nawet najmniej oczywiste przestępstwo.

"Moim najbliższym partnerem był Mateusz Kościukiewicz, który był współscenarzystą i to była taka nasza wspólna rola" - wspominał Dawid Ogrodnik. "I to zadanie, które przed nami postawiono, w formie westernu, było dosyć karkołomne" - komentował aktor.