Dawid Ogrodnik: Aktor na własnych zasadach

Dawid Ogrodnik należy do najbardziej docenianych aktorów młodego pokolenia. Wbrew trendom nie podąża jednak za celebryckim światem, zamiast tego stawia przed sobą kolejne aktorskie wyzwania, a jest ich sporo. Z okazji 35. urodzin artysty przypominamy jego najciekawsze role.

Dawida Ogrodnika od 11 czerwca możemy oglądać w kinach w filmie "Magnezja", a już 7 lipca na platformie Netflix pojawi się serial "Rojst’97" (drugi sezon popularnej produkcji) z jego udziałem.

Wielu czeka także na kreację aktora w filmach: "Broad Peak" (wciela się w słynnego himalaistę Adama Bieleckiego) oraz "Na pełnej petardzie" (gra główną rolę księdza Jana Kaczkowskiego). Oba filmy mają mieć swoją premierę jeszcze w tym roku.

"Absolutnie zgadzam się z wypowiedzią Krystiana Lupy, która brzmiała mniej więcej tak, że aktor to człowiek, który co chwilę dochodzi do jakiejś granicy. Balansuje na bardzo niebezpiecznej krawędzi. Jeżeli ktoś się tego boi, to nie powinien być aktorem"- ocenił Dawid Ogrodnik w rozmowie z portalem Movieway.pl.

Krytycy i widzowie pokochali występy Dawida Ogrodnika m.in. w takich produkcjach, jak "Chce się żyć", "Ostatnia Rodzina", "Cicha noc", "Ida", "Disco polo", "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Aktor mimo młodego wieku jest laureatem wielu filmowych nagród, m.in. za główną rolę męską (2017, 2019) i drugoplanową rolę męską (2012, 2014) na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dwukrotnie otrzymał także Polską Nagrodę Filmową Orzeł w kategorii najlepsza główna rola męska (2014, 2018). W 2014 zdobył Paszport "Polityki" w kategorii "Film", a w 2019 Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Aktor jest także absolwentem Liceum Muzycznego w Poznaniu, gra na klarnecie. Swoje umiejętności w tej kwestii wykorzystał na planie "Idy" Pawła Pawlikowskiego. W filmie wcielił się w postać młodego muzyka, który staje na drodze głównych bohaterek i rozkochuje w sobie młodą zakonnicę (w tej roli Agata Trzebuchowska).

