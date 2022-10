Myślę, że to trochę zmienia zasady gry. Bond jest na innym poziomie sławy. Ale jest też aspekt [jako Doktor], w którym z pewnością tracisz swoją anonimowość. To byłaby zupełnie inna skala w porównaniu do wszystkiego, co robiłem wcześniej. Zawsze znajdzie się ktoś, kto prosi o autograf na DVD. Ale nie będę na to narzekać, to bardzo uprzywilejowane miejsce