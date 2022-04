"Żaden mój film nie czeka na premierę. To zupełna plotka. Prawda jest taka, że to się nie wydarzy. Nie mam żadnego nowego projektu, nie mam nic na festiwal w Cannes. A szkoda. Ludzie już się na to nastawili, myśląc, że byłoby fajnie. I coś nowego zostanie tam pokazane, ale nie będzie to mój film. Nie wiem, czyj. Mówią, że w Cannes pojawi się coś nowego, ale nie powiedzieli, czyj to będzie film. I niektórzy ludzie pomyśleli, że może mój. Ale nie. Musimy więc poczekać, żeby przekonać się, co i jak" - powiedział David Lynch w rozmowie z "Entertainment Weekly".

Nie dość, że Lynch nie pokaże swojego nowego filmu w Cannes, to jak sam twierdzi, nie pracuje aktualnie nad niczym nowym. "Każdego dnia maluję i rzeźbię. Poprawiam też niektóre rzeczy w mojej 'Zagubionej autostradzie' " - zapewnił reżyser legendarnego "Miasteczka Twin Peaks" . Niedawno do amerykańskich kin ponownie trafił inny wyreżyserowany przez Lyncha film, nakręcony w Polsce "Inland Empire" .

Biorąc pod uwagę reputację Lyncha, niektórzy jego fani twierdzą, że ta deklaracja to tylko zabawa w kotka i myszkę. I pomimo stanowczego zaprzeczenia ze strony Lyncha, mają nadzieję na to, że jego nowy film jednak zadebiutuje w Cannes. Są już przewidywania co do tego, jaki miałby to być projekt. Mowa o filmie bądź serialu zatytułowanym "Wisteria", w którym miałyby wystąpić Laura Dern i Naomi Watts .

Pełny program tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes zostanie ogłoszony już w czwartek, 14 kwietnia.

