David Hasselhoff zachęca Niemców do szczepień przeciw COVID-19

Gwiazdor „Słonecznego patrolu” został zatrudniony przez niemieckie ministerstwo zdrowia do promowania akcji szczepień przeciw koronawirusowi. W klipie, w którym wystąpił, pojawił się motyw jego przeboju z 1989 r. „Looking for freedom”, który towarzyszył Niemcom podczas obalenia Muru Berlińskiego.

David Hasselhoff /Frank Hoensch /Getty Images

Reklama

"Rękawy do góry!" - Hasselhoff mówi po niemiecki w filmiku, który ukazał się na oficjalnym profilu twitterowym niemieckiego ministerstwa zdrowia, jednocześnie pokazując swoje ramię, na którym przyklejony jest plaster. "Ja, David Hasselhoff podobno jestem bohaterem z powodu 'Słonecznego patrolu', 'Nieustraszonego' i Muru Berlińskiego. Dzięki szczepieniom znalazłem wolność. Ty również możesz" - zwraca się do widzów.



Motyw wolności ewidentnie nawiązuje do hitu "Looking for Freedom", który był nieoficjalnym hymnem niemieckiej transformacji. Do historii przeszedł występ Hasselhoffa w noc sylwestrową 1989 r., kiedy stojąc w koszu dźwigu nad Murem Berlińskim, nieopodal Bramy Brandenburskiej, śpiewał swój wielki przebój.



Filmik opublikowany przez niemiecki resort zdrowia został wyszydzony przez część Niemców, ponieważ wiele osób, choć chciałoby się zaszczepić, nie może tego zrobić ze względu na problemy z dostawami preparatów. Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 45,7 proc. Niemców, a 21,3 proc. zostało w pełni zaszczepionych, poinformował w poniedziałek Instytut Roberta Kocha.



Reklama