David Hasselhoff w komedii o magikach

Gwiazdora seriali "Słoneczny patrol" i "Nieustraszony" zobaczymy niebawem na dużym ekranie. Jak podaje serwis Deadline, David Hasselhoff zagra nieudolnego magika w komedii "C’est Magique!".

Film "C’est Magique!" ("To jest magia!") będzie angielskojęzyczną produkcją, ale wyreżyseruje ją Francuz Nicolas Benamou. Ma on już na swoim koncie dwie komedie z cyklu "Wszystko zostanie w rodzinie", które okazały się hitami nad Tamizą.

Według Benamou, jego nowy projekt ma być połączeniem "Kac Vegas" i "Małej miss". Będzie to jego anglojęzyczny debiut.

"C’est Magique" opowie historię dwóch francuskich magików, którzy przez przypadek dostają się do największego na świecie konkursu dla iluzjonistów, organizowanego co roku w Las Vegas.

"W Las Vegas zawsze pojawiali się najlepsi magicy naszych czasów, a ja pokażę wam najgorszych w historii!" - mówi Benamou serwisowi Deadline.

Współautorem scenariusza (obok Benamou) i odtwórcą drugiej głównej roli jest Larry Cech. Doskonale zna środowisko, w którym rozgrywać się będzie akcja filmu, bo pracował w Las Vegas przy spektaklach z udziałem magików.

Zdjęcia do filmu realizowane będą w Paryżu i Las Vegas. Mają rozpocząć się pod koniec roku.

O Hasselhoffie mówiono ostatnio w kontekście tego, że został zatrudniony przez niemieckie ministerstwo zdrowia do promowania akcji szczepień przeciw koronawirusowi. W klipie, w którym wystąpił, pojawił się motyw jego przeboju z 1989 roku "Looking for freedom", który towarzyszył Niemcom podczas obalenia Muru Berlińskiego.