"The Social Network" weszło do kin w 2010 roku. Film opowiadał o założycielach serwisu Facebook i przyniósł jego twórcom siedem nominacji do Oscara. Ostatecznie otrzymał trzy statuetki — za scenariusz adaptowany dla Aarona Sorkina, montaż i muzykę. Wydawał się także faworytem w najważniejszej kategorii. Na ostatniej prostej przegrał jednak z "Jak zostać królem" Toma Hoopera. Decyzja ta uchodzi za największą pomyłkę Akademii w ostatnich latach.

Fincher o Sorkin o ewentualnym sequelu "The Social Network"

Od czasu premiery "The Social Network" pojawiają się pytanie odnośnie realizacji potencjalnego sequela. Sam Sorki przyznał w 2021 roku, że rozwój platformy Facebook i losy jej założycieli potoczyły się w tak ciekawy sposób, że byłoby to dobrym materiałem na scenariusz kontynuacji.

Fincher nie jest jednak przekonany do tego pomysłu. "Aaron [Sorkin] i ja rozmawialiśmy [o sequelu], ale... Mogłoby z tego nie wyjść nic dobrego" - stwierdził. Według niego potencjał jest duży, ale nie jest pewny, czy pozwoliłby on na realizację dzieła na odpowiednim poziomie. Równie dobrze wszystko mogłoby zakończyć się katastrofą.

W 2021 roku Sorkin przyznał w wywiadzie dla serwisu "The Hollywood Reporter", że chętnie współpracowałoby ponownie z Fincherem. Dodał wtedy także, że "to, co dzieje się z Facebookiem w ostatnich latach, jest historią wartą opowiedzenia i można nawet zrobić z tego kontynuację 'The Social Network'" - przyznał zdobywca Oscara.

"Zabójca". Kiedy premiera?

"Zabójca", najnowszy film Finchera, to adaptacja komiksu, opowiadająca o mordercy na zlecenie, który po nieudanej robocie musi się zmierzyć ze swoimi pracodawcami. W roli tytułowej wystąpił Michael Fassbender. Film miał swoją premierę podczas 80. MFF w Wenecji. Od 28 października 2023 roku jest dostępny w wybranych kinach. 10 listopada trafi do oferty serwisu streamingowego Netflix.

