Dave Bautista zostanie "Nieśmiertelnym". Tym złym

W "Nieśmiertelnym" Bautista miałby wcielić się w Kurgana, antagonistę postaci granej przez Henry’ego Cavilla. W oryginale z 1986 roku zagrał go Clancy Brown.

Nowy "Nieśmiertelny" zaliczył po drodze wiele opóźnień. Wszystko wskazuje, że po latach oczekiwań ekipa filmowa i aktorzy wejdą na plan we wrześniu 2025 roku. Premiera jest przewidywana na końcówkę 2026 rok. Reżyseruje Chad Stahelski, jeden z ojców sukcesu "Johna Wicka". Scenariusz napisał Michael Finch, autor fabuły do czwartej odsłony przygód granego przez Keanu Reevesa zabójcy.

Reklama

Wideo "Road House" (2024), zwiastun

"Road House 2". Dave Bautista w hicie Prime Video

Z kolei w "Road House 2" Bautista stanąłby przeciwko wykidajle granemu przez Jake’a Gyllenhaala. Za kamerą zasiądzie Ilya Naishuller, reżyser dobrze przyjętej komedii akcji "Nikt".

"Road House" był remakiem kultowego filmu z Patrickiem Swayze’em z 1989 roku. Okazał się jednym z jej największych hitów platformy Prime Video. Został obejrzany na całym świecie przez ponad 100 milionów użytkowników.

Dave Bautista. Ostatnie filmy gwiazdora "Strażników Galaktyki"

Bautistę mogliśmy ostatnio oglądać w "The Last Showgirl" Gii Coppoli u boku Pameli Anderson i Jamie Lee Curtis. Aktor pracuje teraz nad "The Wrecking Crew", komedią akcji, w której wystąpi razem z Jasonem Momoą. Zagrają oni braci, którzy próbują rozwikłać zagadkę śmierci ich ojca na Hawajach.