Dave Bautista w sequelu "Na noże"

Dave Bautista, były zapaśnik, a obecnie supergwiazdor Hollywood, dołączy do obsady kontynuacji kryminału w reżyserii Riana Johnsona "Na noże". Nie wiadomo jeszcze, kogo zagra. Na pewno nie zastąpi Daniela Craiga w roli detektywa Blanca.

Dave Bautista /Randy Holmes/ABC /Getty Images

Jak poinformował serwis "Deadline", w marcu Netflix nabył prawa do dwóch sequeli "Na noże" (oryg. "Knives Out") od Media Rights Capital. Wiadomo, że każda z tych historii ma dotyczyć odrębnego śledztwa, a łączyć je będzie tylko postać detektywa Blanca. Sądząc po rolach, w jakich wcześniej obsadzany był Bautista (porywczych zabijaków), można się spodziewać, że jego zadaniem nie będzie... ułatwianie pracy głównemu bohaterowi. Zresztą on i Craig spotkali się już wcześniej na planie jednego z "Bondów" - "Spectre". Bautista grał tam Hinxa, małomównego zabójcę na usługach sekretnej organizacji terrorystycznej.

"Na noże" to historia typu whodunit, oparta na skomplikowanej intrydze, w której główny bohater musi odkryć, kto popełnił przestępstwo. W pierwszej części z 2019 roku detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig) prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczej śmierci bogatego 85-letniego pisarza powieści kryminalnych. Podejrzani są wszyscy członkowie jego ekscentrycznej rodziny.

Nie wiadomo jeszcze, czym będzie zajmował się Blanc w kontynuacji filmu i kto wystąpi obok Craiga i Bautisty, ale poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Także pod względem obsady. W pierwszej części obok Craiga wystąpili bowiem: Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Don Johnson.

Zdjęcia do drugiej części mają się rozpocząć latem tego roku w Grecji. Reżyseruje ponownie Rian Johnson, reżyser znany z takich hitów jak: "Looper - Pętla czasu", "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi".