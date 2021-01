Dave Bautista: 20 tys. dolarów nagrody

Krowa morska, czyli manat to sympatyczne zwierzę wodne o zaokrąglonym pysku i wrzecionowatym tułowiu. Dość powolne, dlatego łatwo je schwytać. Jest pod ochroną, także dlatego, że należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. Kilka dni temu zauważono takie zwierzę w rzece Homosassa w hrabstwie Citrus na Florydzie. Na ciele miało wydrapany napis "TRUMP".

Dave Bautista nie znosi osób, które niszczą przyrodę i... Donalda Trumpa /Rich Polk /Getty Images

Rządowa agencja US Fish and Wildlife Service wydała oświadczenie, że zwierzę nie wydaje się ranne, ponieważ słowo wyryto w warstwie glonów pokrywających jego ciało. Mimo to poszukuje sprawców tego czynu. A grozi im surowa kara, bowiem za nękanie manata w USA grozi do roku więzienia oraz kara grzywny w wysokości 50 tys. dolarów.

Poszukiwania sprawców na razie są bezowocne. Zirytowało to Dave'a Bautistę, hollywoodzkiego gwiazdora, który zaczynał karierę jak wrestler, a obecnie może się poszczycić znaczącymi rolami w hitach kinowych, takich jak: "Strażnicy galaktyki", "Mój przyjaciel szpieg", "Blade Runner 2049", "Stuber" czy bondowski "Spectre". Występuje też w "Diunie" w reżyserii Denisa Villeneuve’a, której premiera jest odwlekana do czasu odwołania pandemii koronawirusa.



Bautista za pośrednictwem Twittera ogłosił, że oferuje 20 tys. dolarów za informacje, które doprowadzą do aresztowania i skazania "szumowin", które sponiewierały manata. Dodał, że przewiduje jeszcze "bonusy" od tej nagrody... Jakie? Tego nie doprecyzował. Internauci domyślają się jednak, że premią będzie publiczne znokautowanie sprawcy lub sprawców przez fundatora nagrody.

Trudno powiedzieć, czy krewki aktor ogłosił nagrodę dlatego, że leży mu na sercu ochrona dzikiej przyrody, czy z powodu wyjątkowej awersji do Donalda Trumpa (którego publicznie nazywał "małą dzi..."). Miłości do natury wcześniej nie ujawniał. W tym szczególnym przypadku jednemu z internautów odpisał: "Chodzi mi o to, że wielu mieszkańców Florydy nie zdaje sobie sprawy, że ktoś p... się z naszymi manatami".