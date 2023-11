Darren Aronofsky to jeden z najoryginalniejszych współczesnych reżyserów. Zadebiutował w 1997 roku niskobudżetowym obrazem "Pi", który ma dziś status dzieła kultowego. W kolejnych latach nakręcił m.in. "Requiem dla snu" (nominacja do Oscara dla Ellen Burstyn), "Zapaśnika" (nominacja do Oscara dla Mickeya Rourke'a) czy "Czarnego łabędzia" (Oscar dla Natalie Portman).

Ostatni film Aronofsky'ego "Wieloryb" opowiadał cierpiącym na chorobliwą otyłość mężczyźnie, który podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. W głównej roli zobaczyliśmy Brendana Frasera, który za swą kreację otrzymał Oscara.