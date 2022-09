Danuta Szaflarska: Szczęście do ról, pech do mężczyzn

Danuta Szaflarska miała ogromne szczęście do ról, ale wielkiego pecha do mężczyzn. Oba jej małżeństwa - z Janem Ekierem i Januszem Kilańskim - rozpadły się po zaledwie paru latach... Po drugim rozwodzie aktorka postanowiła do końca życia pozostać wolna i niezależna. Wytrwała w tym postanowieniu ponad pół wieku (aż do śmierci), co nie znaczy, że w tym czasie nie zdarzyło się jej zakochać.

- Zakochiwałam się dość często, ale trwało to rok, czasem dwa, potem mijało - opowiadała, będąc już grubo po dziewięćdziesiątce, na łamach "Zwierciadła".

Reklama

Na PRL-owskich salonach, na których w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku brylowała żona premiera Cyrankiewicza - nazywana przez złośliwców "towarzyszką królową" Nina Andrycz - plotkowano, że Danuta Szaflarska wpadła w oko szefowi rządu, a jej nazwisko znalazło się w jego słynnym kajeciku zawierającym listę jego... kochanek!

Danuta Szaflarska: Pogoda ducha, odwaga i skromność 1 / 8 "Nie wiem, co się dzieje. Bo im jestem starsza, tym więcej mam adoratorów. Siwa jestem jak gołąbek. Wieku nie ukryję. Może to chodzi o moje wnętrze, część młodości, która się nie przedawniła" - wyznała w jednym z wywiadów Danuta Szaflarska. Źródło: AKPA udostępnij

Danuta Szaflarska: Nie tolerowała małżeńskich trójkątów!

Pierwszym mężem Danuty Szaflarskiej był wybitny pianista Jan Ekier. Poznali się kilka lat przed wybuchem II wojny światowej, a pobrali w 1941 roku. Dwa lata po ślubie aktorka urodziła córkę, a wkrótce po wyzwoleniu została rozwódką.

- Mąż mnie zostawił, nie mogliśmy się dogadać, on widział we mnie gospodynię domową, a ja chciałam grać. On chciał mnie wyłącznie dla siebie, a ja w gruncie rzeczy byłam w domu gościem. Prawda jest taka, że nie pasowaliśmy do siebie - wspominała w rozmowie z "Wysokimi obcasami".

Po rozwodzie z Ekierem Danuta Szaflarska związała się z wybitnym nefrologiem Tadeuszem Orłowskim, przyjęła nawet jego oświadczyny, ale nigdy nie została jego żoną... Przyjaźnili się jednak aż do jego śmierci w 2008 roku.

Po raz drugi Danuta Szaflarska stanęła na ślubnym kobiercu na początku 1952 roku. Wyszła wtedy za spikera radiowego Janusza Kilańskiego. Ich córka miała pięć lat, gdy w 1959 roku podjęli decyzję o rozstaniu.

- Moje małżeństwa nie przetrwały, ponieważ mężowie zakochiwali się i mnie zostawiali. Na początku myślałam: "Trudno, przejdzie im". Ale kiedy widziałam, że rodzi się coś poważniejszego, natychmiast się rozwodziłam, nie tolerowałam trójkątów małżeńskich. Gdyby była szansa naprawienia małżeństwa, to bym przeczekała. Ale nie było - wyznała "Zwierciadłu".

Zdjęcie Jerzy Duszyński i Danuta Szaflarska w filmie "Zakazane piosenki" (1946) / materiały prasowe

Danuta Szaflarska: Szef PRL-owskiego rządu zagiął na nią parol?

Danuta Szaflarska była - jeśli chodzi o mężczyzn - bardzo wybredna. Jeszcze w czasie studiów w Państwowym Instytucie Sztuki w Warszawie dała kosza zakochanemu w niej po uszy Kazimierzowi Rudzkiemu (fani kultowych polskich seriali z pewnością pamiętają go jako Kazimierza Jankowskiego z "Wojny domowej" ). Rudzki po prostu nie podobał się Danucie, nie miało dla niej znaczenia, że gotów był jej uchylić nieba...

- Kazimierz kochał się w niej mocno, z efektami specjalnymi w rodzaju łez i kwiatów, ale bez powodzenia - potwierdził po latach Erwin Axer, który po wojnie kierował łódzkim Teatrem Kameralnym, do zespołu którego należeli i Szaflarska, i Rudzki.

Wśród mężczyzn zainteresowanych Danutą Szaflarską był też sam premier Józef Cyrankiewicz. Cała Polska wiedziała, że jest nieodporny na kobiece wdzięki i swą piękną żonę Ninę Andrycz zdradza na potęgę.

"Pora umierać": Najlepsza rola Danuty Szaflarskiej 1 / 6 Dokładnie 10 lat temu (19 października 2007 roku) miała miejsce premiera filmu "Pora umierać" w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Dla odtwórczyni głównej roli, 92-letniej wówczas Danuty Szaflarskiej, występ w Pora umierać' okazał się rolą życia. Aktorka otrzymała Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, uhonorowano ją również Orłem. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Best Film udostępnij

Danuta Szaflarska: Przez całe życie jak ognia unikała Niny Andrycz

Piotr Lipiński - autor biografii Józefa Cyrankiewicza - napisał w swej książce "Cyrankiewicz. Wieczny premier", że mąż Niny Andrycz był pod wielkim "czarem" Danuty Szaflarskiej.

Sama Andrycz w jednym z wywiadów wspominała, że Cyrankiewicz miał słabość do "pewnej aktorki" i nawet "słał jej kwiaty do teatru". Nie wymieniła nazwiska Szaflarskiej, ale wszyscy, którzy znali obie gwiazdy, wiedzieli, że mówi właśnie o niej. Nina Andrycz nie przepadała za Danutą Szaflarską. Nie mogła wybaczyć koleżance po fachu, że nazwała ją kiedyś publicznie "osobą prostą, w której nie ma ani krzty z królowych, w które tak chętnie się wciela".

Danuta Szaflarska i Nina Andrycz przez całe życie unikały się jak ognia. W pracy spotkały się dopiero w 2008 roku, gdy obie były już staruszkami. Zagrały wtedy w przejmującym filmie o przemijaniu "Jeszcze nie wieczór" zrealizowanym w Domu Aktora Weterana w Skolimowie. W przypadku Niny Andrycz był to ostatni występ przed kamerą.

Danuta Szaflarska nigdy nawet słowem nie odniosła się w żadnym wywiadzie do swej rzekomej zażyłości z premierem Cyrankiewiczem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jeszcze nie wieczór" [trailer]