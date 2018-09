​Danuta Stenka: Utarło się, że jestem szlachetna i z klasą

​Danuta Stenka po raz pierwszy w karierze filmowej wciela się w czarny charakter. Dotychczas tego rodzaju role powierzano jej wyłącznie w dubbingu i słuchowiskach radiowych. Przez producentów filmowych uważana była za artystkę pasującą do ról kobiet szlachetnych i romantycznych, nie angażowano jej więc nawet do filmów komediowych.

- Tkwię w zawodowej szufladce - mówi Danuta Stenka AKPA

Zdaniem Danuty Stenki, zaszufladkowanie to jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą się przytrafić aktorowi. Wielu artystów kojarzonych jest z tylko jedną rolą i otrzymuje wyłącznie podobne do niej propozycje. Zdarza się także, że aktorzy, których producenci obsadzają w kolejnych filmach ze względu na warunki fizyczne. Danuta Stenka uważa takie podejście za wyjątkowo krzywdzące.



- Najgorzej jest, kiedy aktora zamknie się do szuflady, przyczepi mu się etykietkę, jesteś takim charakterem, takie twoje emploi i koniec, i nigdy się do emerytury już nie zmieni, bo to jest nieprawda - mówi aktorka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Gwiazda podkreśla, że wielu aktorów zaskakuje widzów, krytyków i producentów, wyłamując się z tego schematu. Pojawiają się wówczas pełne zdumienia, aczkolwiek pozytywne komentarze.

- Właśnie trzeba zaryzykować i dać coś, czego się absolutnie widz nie spodziewa, czego się reżyser i producent boi, ale to może się okazać niezwykłym odkryciem - mówi Danuta Stenka.

Aktorka twierdzi, że sama od wielu lat tkwi w tego rodzaju zawodowej szufladce. Po raz pierwszy zauważyła to w 2003 roku, gdy zaczęło się kompletowanie obsady aktorskiej do filmu "Nigdy w życiu!" na podstawie powieści Katarzyny Grocholi pod tym samym tytułem. Danuta Stenka była wówczas w trakcie prób do spektaklu "Pozwól mi odejść" w reżyserii Izabeli Cywińskiej, opartego na tekście Katarzyny Grocholi. Pisarka sama zapytała wówczas gwiazdę, czy otrzymała zaproszenie na casting do "Nigdy w życiu!".

- Kasia mówi: Czy oni do ciebie dzwonili? Ja mówię: Nikt do mnie nie dzwonił. - Któryś raz im już mówię, żeby cię zaprosili na zdjęcia próbne, bo to Ty powinnaś grać tę postać. Myślę sobie: jeżeli autorka jest tego zdania, to coś w tym chyba jest - mówi Danuta Stenka.

Obsada filmu została skompletowana, musiała jednak ulec zmianie z względu na nieodpowiedni wiek aktorki wcielającej się w postać głównej bohaterki, Judyty Kozłowskiej. Ostatecznie rolę tę powierzono Danucie Stence. Gdy gwiazda pytała, dlaczego nie zaproszono jej na zdjęcia próbne, zawsze słyszała w odpowiedzi, że kojarzono ją wyłącznie z repertuarem dramatycznym, niepasującym do charakteru obrazu "Nigdy w życiu!".

- Tak się jakoś utarło, że jestem - nazywam to, idąc za tytułem Dostojewskiego - skrzywdzona i poniżona, no właśnie szlachetna, z klasą, ewentualnie jakaś bardzo biedna, może trochę romantyczna też, ale broń Boże na wesoło, broń Boże szwarccharakter - mówi Danuta Stenka.

Po premierze koledzy z branży zaczęli przypominać sobie komediowe wcielenia Danuty Stenki, m.in. jej rolę w spektaklu "Damy i huzary" w reż. Janusza Nyczaka. Gwiazda potwierdza, że przed przeprowadzką grywała i w komediach, i w farsach. Propozycję wcielenia się w czarny charakter na małym ekranie otrzymała jednak dopiero od producentów serialu TVN "Diagnoza".

- Po raz pierwszy się coś takiego pojawiło, choć pojawiały się te propozycje z dubbingu i z radia, w radiu grywałam - całkiem niedawno nawet - role postaci złych, więc coś jest na rzeczy, gdzieś ktoś coś usłyszał, odkrył w głosie moim - mówi Danuta Stenka.