Danuta Stenka nie tylko o serialu "Diagnoza": Inny pomysł na życie

Aktorzy mają szczęście, mogąc buszować po różnych osobowościach - mówi Danuta Stenka. Jej zdaniem, wcielanie się w różnorodne postacie pozwala lepiej poznać samego siebie i odkryć nieznane wcześniej cechy charakteru. Obecnie aktorka kreuje postać o osobowości całkowicie odmiennej od jej własnej i traktuje to jako ciekawą przygodę.

Danuta Stenka na spotkaniu prasowym z aktorami i twórcami serialu TVN "Diagnoza" AKPA

Danuta Stenka dołączyła do obsady aktorskiej popularnego serialu TVN "Diagnoza". W 3. sezonie wciela się w postać Bogny Mróz, nowej ordynator oddziału chirurgii w szpitalu w Rybniku, która zastąpiła na tym stanowisku Marie Kaletę. Gwiazda twierdzi, że bardzo ciekawi ją osobowość jej bohaterki, zwłaszcza, że jest całkowicie inna od jej własnego charakteru.



- Ta Bogna Mróz, którą widzimy na ekranie ma mój głos, ma pewnie jakieś moje odruchy, moje ciało, ale to jest zupełnie inny pomysł na życie, na relacje z ludźmi - mówi Danuta Stenka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Reklama

Aktorka twierdzi, że choć w momencie czytania scenariusza miała pomysł na swoją postać, wciąż jeszcze szuka ostatecznego klucza do jej osobowości. Najczęściej Bogna Mróz ożywa w jej wyobraźni dopiero w momencie, gdy Danuta Stenka gra konkretną scenę, a więc w zderzeniu z daną sytuacją lub inną postacią serialową. Gwiazda przyznaje, że czasami sama bywa zaskoczona tym, jak bardzo różni się ostateczny efekt od pomysłu, który pojawił się podczas lektury scenariusza.

- Albo słyszę, że to jest nie to, że powinnam czegoś innego poszukać, bo to już znam, a to absolutnie nie kojarzyło mi się z tą postacią czy dostaję jakąś sugestię od reżysera tudzież partnerów, co mi pozwala też otworzyć jakąś kolejną furtkę w tej postaci. To jest naprawdę przepiękna dla mnie przygoda - mówi Danuta Stenka.

Aktorka jest przekonana, że każdy człowiek przychodzi na świat z pełnym wachlarzem cech osobowości oraz związanych z nimi możliwości. Wykorzystuje jednak tylko niewielką ich część, na co wpływ ma m.in. środowisko, w którym się wychowywał. Wielu ludzi często nie zdaje sobie nawet sprawy z posiadanych cech charakteru. Aktorzy, dzięki swojej pracy, mogą natomiast wszystkie te rzeczy odkrywać.

- My, aktorzy, jesteśmy w tej fantastycznej sytuacji, że możemy sobie pobuszować w różnych cechach charakteru, w różnych osobowościach, które w sobie odszukujemy, odnajdujemy, które w nas siedzą nieużywane, zupełnie zakurzone i pewnie nie byłyby nigdy dotknięte, gdyby nie ten zawód - mówi Danuta Stenka.