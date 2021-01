Danuta Stenka laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej

Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT) poinformował w czwartek o przyznaniu dorocznej Nagrody im. Ireny Solskiej aktorce Danucie Stence.

Jak podkreślono na stronie AICT, laur został przyznany artystce "za wybitne osiągnięcia aktorskie".



"Nagroda dla Danuty Stenki jest wyrazem uznania dla jej wkładu w rozkwit sztuki aktorskiej, do którego przyczyniła się swymi kreacjami na deskach Teatru Narodowego i TR Warszawa. Jej artystyczna odwaga, nowatorskie podejście do podejmowanych wyzwań zaowocowało dokonaniami, które już weszły do historii polskiej sceny" - czytamy w informacji.



Przypomniano, że Nagroda im. Ireny Solskiej została ustanowiona dziesięć lat temu przez polską sekcję AICT "z intencją honorowania dorobku wybitnych artystek teatralnych". Jej inicjatorką była red. Justyna Hofman-Wiśniewska.



"Patronka nagrody - Irena Solska - należy do legend polskiego teatru, jej osiągnięcia i oddanie sztuce budziły podziw i respekt. Odwołanie się do jej osoby podkreśla wysoki pułap artystyczny, jaki towarzyszy wyborom laureatek" - napisano.



Danuta Stenka została dziesiątą laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej. Dotychczas otrzymały ją Danuta Szaflarska, Nina Andrycz, Emilia Krakowska, Anna Lutosławska, Halina Łabonarska, Anna Seniuk, Grażyna Barszczewska, Ewa Wiśniewska i Dorota Kolak.



Jak zaznaczono na stronie AICT, "o terminie uroczystości wręczenia Nagrody, związanym ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych, poinformujemy odrębnie".