Danny DeVito i Rhea Perlman zostali dziadkami

Rhea Perlman i Danny DeVito zadebiutowali właśnie w nowej życiowej roli – roli dziadków. Radosną nowiną 75-letnia aktorka podzieliła się ze słuchaczami podcastu "Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus".

Zapytana przez gospodynię programu o to, co najbardziej jej się podobna w byciu dojrzałą kobietą, gwiazda kultowego sitcomu "Zdrówko!" odparła bez wahania: "To, że moje dzieci są już dorosłe, a jedno z nich doczekało się własnego dziecka".

Perlman zdradziła, że jest bardzo podekscytowana tym, że została babcią. "To się wydarzyło siedem tygodni temu. Czuję się niesamowicie. Wszyscy mówili, że narodziny wnuka całkowicie zmienią moje życie. Zdecydowanie mieli rację" – stwierdziła nie kryjąc entuzjazmu.

Aktorka nie zdradziła, która spośród jej trzech pociech powitała na świecie potomka. Postanowiła ona jednak ujawnić imię nowo narodzonego maleństwa. Gwiazda podkreśliła, że choć uwielbia wnuczkę, nie zamierza być nadgorliwą babcią.

"Urodziła im się córeczka Sinclair Lucille DeVito. Kiedy na świat przyszły moje dzieci, poczułam miłość, jakiej nigdy wcześniej do nikogo nie czułam. Teraz jest podobnie. Chciałabym, żeby nazywała mnie ‘Babcia Rhee Rhee’ lub po prostu ‘Rhee Rhee’. (…) Spędzam z małą dużo czasu dzięki temu, że wszyscy mieszkamy we wschodniej części Los Angeles. Mogę przyjechać do nich w 10 minut, ale nie pojawiam się w ich domu codziennie, bo nie chcę wchodzić im w paradę" – wyjawiła.

Danny DeVito i Rhea Perlman rozstali się po 30 latach

Perlman i DeVito pobrali się na początku lat 80. Doczekali się trójki dzieci: 39-letniej obecnie Lucy, 37-letniej Grace i 34-letniego Jacoba. W październiku 2012 roku świat obiegła informacja, że gwiazdorska para rozstaje się po 30 latach małżeństwa. Mimo że kilka miesięcy później zdecydowali się oni dać sobie jeszcze jedną szansę, w 2017 roku ogłosili separację. Separację, która trwa do dziś.

W jednym z ostatnich wywiadów Perlman wyjaśniła, dlaczego nigdy nie zdecyduje się na rozwód. "Lubię momenty, kiedy mojego męża nie ma obok. Uwielbiam to, że widujemy się wtedy, kiedy chcemy. On nie musi zabierać mnie na każdą imprezę, a ja nie muszę wszędzie zabierać jego. Ta swoboda jest absolutnie wspaniała" – zdradziła.