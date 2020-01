Daniel Radcliffe wzięty za bezdomnego

​Daniel Radcliffe, który światową sławę zyskał dzięki roli Harry'ego Pottera, spędzał ostatnio czas w Nowym Jorku. Okazuje się jednak, że gwiazdor po latach nie jest już tak bardzo rozpoznawalny. Aktor w programie "The Graham Norton Show" opowiedział o tym, jak został uznany przez przechodnia za... bezdomnego.

Daniel Radcliffe musi się częściej golić? /Jim Spellman /Getty Images

Radcliffe zapytany przez Grahama Nortona o to, czy ludzie rozpoznają go, gdziekolwiek się pojawi, odpowiedział: "To zabawne, ale czasami doświadczam dziwnych sytuacji. Byłem niedawno w Nowym Jorku razem z moją dziewczyną. Ona weszła do sklepu, a ja czekałem na zewnątrz z naszym adoptowanym psem. Miałem na głowie kaptur, byłem ubrany w kurtkę polarową, a na to zarzuciłem płaszcz. Było bardzo zimno, więc klęknąłem, żeby ogrzać mojego psa, a wtedy jakiś facet spojrzał na mnie w dziwny sposób. Potem wrócił, dał mi pięć dolarów i powiedział: 'Kup sobie kawę, kolego'. Chyba muszę się częściej golić" - stwierdził żartując aktor.

Daniel wraca na deski teatru w londyńskiej produkcji "Endgame" i wyznał, że praca w teatrze sprawia, że staje się lepszym aktorem. Wyjaśnił: "Moim zdaniem, dzięki temu jestem lepszy. To ciężka praca, ale daje mi poczucie, że nie jestem w stu procentach produktem wydawców i producentów i że mogę robić coś swojego i funkcjonować poza tym światem. To również świetna zabawa. Uwielbiam pracę na planach filmowych, ale nie czujesz tej adrenaliny jak wtedy, gdy grasz na scenie".

Aktor występujący w filmie "Człowiek-scyzoryk" cieszy się, że jego sława zachęci fanów do oglądania filmów, którymi normalnie nie byliby zainteresowani.

Zapytany o to, czy jego fani oglądają każdą produkcję z jego udziałem, odpowiedział: "Wydaje mi się, że jest spora grupka takich osób. To fajna strona mojej pracy, ponieważ mogę zaproponować ludziom coś, czego normalnie by nie obejrzeli".

Cały wywiad z Danielem w programie "The Graham Norton Show" wyemitowany został na kanale BBC One.

Katarzyna Solecka