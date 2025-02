Daniel Olbrychski pierwszym bohaterem cyklu "Człowiek z filmu"

"Człowiek z filmu": Daniel Olbrychski

"Olbrychski to skrajności. (...) Raz jest wspaniały - raz zły, demon. Raz superwrażliwy, raz okrutny" - pisał krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski o aktorze.

Daniel Olbrychski , który 27 lutego będzie obchodził 80. urodziny, zainauguruje nowy cykl "Człowiek z filmu". Organizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich wydarzenie odbędzie się w dniach 25-27 lutego w warszawskim kinie Kultura.

Olbrychski zagrał w ponad 180 produkcjach kinowych i telewizyjnych. Występował w filmach najpopularniejszych polskich reżyserów: Andrzeja Wajdy, Janusza Morgensterna, Kazimierza Kutza, Krzysztofa Zanussiego, Jerzego Antczaka, Jerzego Hoffmana, Janusza Kijowskiego, Stanisława Barei, Agnieszki Holland i Krzysztofa Kieślowskiego.

W 1970 zaczął występować także w produkcjach zagranicznych, m.in. u Volkera Schlöndorffa, Claude’a Leloucha i Nikity Michałkowa. Jego partnerami na planie bywali wielcy aktorzy: Michel Piccoli, Isabelle Hupert, Marina Vlady, Leslie Caron, czy takie legendy kina jak Burt Lancaster i Simone Signoret.



Do jego najsłynniejszych ról należą kreacje w filmach: "Potop", "Pan Wołodyjowski", "Popioły", "Ziemia obiecana", "Panny z Wilka", "Wszystko na sprzedaż", "Wesele".

Jako pierwszy aktor otrzymał, przyznawaną przez tygodnik "Ekran", Nagrodę im. Zbigniewa Cybulskiego (1969), a kilka lat później uzyskał pierwsze miejsce w plebiscycie zorganizowanym przez "Express Wieczorny" na najpopularniejszego aktora 30-lecia polskiej kinematografii (1976).

Zapytany przez "Film", czym jest sztuka odpowiada, że wyrażaniem człowieka, a "aktorstwo to najpełniejsze, uzewnętrznianie ludzkich przeżyć, (...) bowiem wyraża człowieka przez niego samego. Nie nutami, nie farbą, nie słowem, ale własnym ciałem, psychiką, wyobraźnią, aktor przekazuje swoją wiedzę o człowieku".



Daniel Olbrychski: trzy filmy i spotkania

25 lutego, godz. 19:00

"Jedni i drudzy" (org. Les uns et les autres), reż. Claude Lelouch, 1981

Przed pokazem rozmowa Grażyny Torbickiej z Danielem Olbrychskim.

Film Claude'a Leloucha prezentuje przeplatające się losy trzech pokoleń muzyków i tancerzy z Rosji, Niemiec, Francji i USA, na przestrzeni kilku dekad XX wieku, od lat 30. do 80. XX wieku. Film pełen jest wzruszających scen, wspaniałej muzyki i tanecznych sekwencji, a jego kulminacją jest pamiętny finał z udziałem baletu Maurice'a Béjarta i muzyki Rachmaninowa. Daniel Olbrychski w filmie "Jedni i drudzy" wciela się w postać polskiego dyrygenta Karla Kremera. "Jedni i drudzy" nie mieli dystrybucji kinowej w Polsce.



26 lutego, godz. 19:00

"Blaszany bębenek" (org. Die Blechtrommel), reż. Volker Schlöndorff, 1979

Przed pokazem rozmowa Błażeja Hrapkowicza z Danielem Olbrychskim.

"Blaszany bębenek" to ekranizacja powieści Güntera Grassa. Film opowiada historię Oskara Matzeratha, chłopca urodzonego w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 20. XX wieku. W wieku trzech lat postanawia przestać rosnąć, symbolicznie odrzucając dorosłość. Towarzyszy mu blaszany bębenek, na którym gra, wyrażając swój sprzeciw wobec rzeczywistości. Film ukazuje dramatyczne losy Oskara na tle wydarzeń historycznych. Tytuł zdobył Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Projekcja odbędzie się z taśmy filmowej.



27 lutego, godz. 19:00

"Wesele", reż. Andrzej Wajda, 1973

Przed pokazem rozmowa Grażyny Torbickiej z Danielem Olbrychskim i Barbarą Wrzesińską.

"Wesele" to ekranizacja dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Akcja filmu rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Bronowicach. W trakcie wesela dochodzi do symbolicznego zderzenia różnych warstw społecznych - inteligencji, arystokracji i chłopstwa. W miarę upływu nocy atmosfera staje się coraz bardziej surrealistyczna, a gości zaczynają nawiedzać tajemnicze postacie, takie jak Widmo, Hetman czy Wernyhora, które ujawniają wewnętrzne konflikty i marzenia o odzyskaniu niepodległości. Daniel Olbrychski wciela się tu w postać Pana Młodego.