Daniel Craig powraca jako genialny detektyw. Zdjęcia do filmu zakończone

"I to koniec zdjęć do 'Wake Up Dead Man'. Szybko poszło! Najlepsza ekipa, niesamowita obsada. To były wyjątkowe zdjęcia i już nie mogę się doczekać, aż zmontuję materiał" - napisał Johnson na swoim profilu w portalu X.

Prace na planie rozpoczęły się 10 czerwca 2024 roku. Johnson zamieścił wtedy wpis w mediach społecznościowych. Załączył do niego zdjęcie Daniela Craiga, który po raz trzeci wcielił się w genialnego detektywa Benoit Blanc.

Wideo "Glass Onion: Film z serii 'Na noże'": Oficjalny zwiastun

"Wake Up Dead Man: A Knives Out Story": Gwiazdorska obsada

Premiera filmu jest przewidziana na 2025 roku. W obsadzie poza Craigiem są także Josh Brolin, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, Andrew Scott, Jeremy Renner, Mila Kunis, Kerry Washington, Glenn Close i Thomas Haden Church.

Obie części "Na noże" spotkały się ze znakomitym przyjęciem widzów i krytyków. Przyniosły Johnsonowi po nominacji do Oscara za scenariusz. Z kolei Craig miał dwie szanse na Złoty Glob za główną rolę w komedii lub musicalu. Do trzech razy sztuka?