Daniel Craig najlepiej zarabiającym aktorem na świecie. Kto jeszcze znalazł się na liście?

Magazyn "Variety" opublikował właśnie listę najlepiej zarabiających aktorów i aktorek. Kto znalazł się w zestawieniu?



Odtwórca roli Jamesa Bonda zarabia najwięcej!

Listę otwiera Daniel Craig, odtwórca roli Jamesa Bonda. Aktor najwięcej zainkasował jednak nie za kolejny film o agencie 007, ale za udział w dwóch sequelach komedii kryminalnej "Na noże" - aż 100 mln dolarów.

Daniel Craig pozycję lidera zajął po raz pierwszy. Przypomnijmy, że świetnie przyjęty film "Na noże" zdobył nominacje do Oscara, nagród BAFTA i Złotych Globów. Ten sukces spowodował, że Netflix, producent filmu, zamówił już dwa sequele produkcji. Ich budżet wynosi 450 milionów dolarów. 100 mln dolarów Netflix przeznaczył na gażę Daniela Craiga, który gra w komedii detektywa Benoita Blanca.



Oni również zgarniają miliony za rolę

Tuż za odtwórcą roli Jamesa Bonda w zestawieniu znalazł się Dwayne Johnson, który za występ w nowej komedii przygodowej "Red One" zgarnął 50 mln dolarów.

Pod koniec czerwca "The Hollywood Reporter" donosił, że gwiazdor "Wyprawy do dżungli" otrzymał angaż do świątecznej komedii przygodowej "Red One", która powstanie dla Amazon Studios. Choć szczegóły na temat fabuły wciąż owiane są tajemnicą, wiadomo, że tematyka filmu oscylować będzie wokół świąt Bożego Narodzenia.



Scenariusz napisze Chris Morgan, scenarzysta filmowej serii "Szybcy i wściekli". Zdjęcia ruszyć mają dopiero w przyszłym roku. Jak wynika z raportu "Variety", wynagrodzenie The Rocka opiewa na kwotę 50 milionów dolarów, co czyni go drugim najlepiej opłacanym aktorem na świecie.



Kolejne miejsca w rankingu należą do Denzela Washingtona i Willa Smitha, którzy za występy w swoich nowych filmach zainkasowali po 40 mln dolarów.



Washington zagrał niedawno w dreszczowcu "The Little Things", w którym partnerowali mu na ekranie Rami Malek i Jared Leto. Dwukrotny zdobywca Oscara wcielił się w zastępcę szeryfa, który angażuje się w poszukiwania seryjnego mordercy terroryzującego miasto.

Z kolei najnowszym projektem Smitha jest natomiast film biograficzny "King Richard" opowiadający o losach Richarda Williamsa, ojca i trenera słynnych tenisistek Venus i Sereny Williams.



Tuż za nimi znaleźli się Leonardo DiCaprio i Mark Wahlberg z zarobkami sięgającymi 30 mln dolarów.



Ile zarabiają kobiety?

Wśród pań najbardziej imponującym wynagrodzeniem mogą poszczycić się Julia Roberts i Jennifer Lawrence, które otrzymają za występy w swoich nadchodzących filmach 25 mln dolarów.



Gwiazda "Igrzysk śmierci" pojawi się u boku DiCaprio w komedii katastroficznej "Don’t Look Up" w reżyserii Adama McKaya. Natomiast odtwórczynię głośnej, oscarowej roli Erin Brockovich zobaczymy w realizowanym również dla Netflixa dramacie rodzinnym "Leave The World Behind".

Kolejne miejsce w zestawieniu zajęła Sandra Bullock, która za rolę w komedii "The Lost City Of D" zainkasuje 20 mln dolarów.