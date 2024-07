Dan Aykroyd broni kobiecych "Pogromców duchów". "Film był świetny"

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W rozmowie z portalem People Dan Aykroyd wrócił do "Ghostbusters. Pogromców duchów" z 2016 roku. Reboot serii z kobiecą obsadą spotkał się ze skrajnie negatywnym przyjęciem. Aktor i pomysłodawca cyklu broni go jednak. Stwierdził, że jest to film, do którego z chęcią wraca.

Zdjęcie Dan Aykroyd na premierze filmu "Ghostbusters. Pogromcy duchów" w 2016 roku / Eric Charbonneau / Contributor / Getty Images