"Ród smoka": Premiera pierwszego odcinka drugiego sezonu 17 czerwca na Max

Akcja serialu "Ród smoka" rozgrywa się się 200 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron" i skupia się na wojnie domowej, wywołanej przez króla Viserysa Targaryena, który zerwał z tradycją i mianował swoją córkę następczynią tronu.

Co wydarzy się w drugim sezonie? Westeros znajduje się na krawędzi krwawej wojny domowej. Zielona Rada wspierająca króla Aegona i Czarna Rada królowej Rhaenyry walczą o wpływy. Każda ze strony rości sobie prawo do Żelaznego Tronu - czytamy w opisie Max.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu "Rodu smoka" dostępny od 17 czerwca na Max. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek.

"Spadek": Premiera polskiej komedii 19 czerwca na Netflix

Z rodziną podobno najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Szczególnie, jeśli jej członkowie są wyjątkowo... kłótliwi. Jednak w momencie śmierci wuja - milionera i ekscentryka - trójka głównych bohaterów - Dawid, Natalia i Karol (odpowiednio Maciej Stuhr, Joanna Trzepiecińska, Mateusz Król) stanie do rywalizacji o tytułowy spadek. Władysław (Jan Peszek) przygotował bowiem dla nich pełną zagadek oraz łamigłówek grę. Protagoniści trafią do willi, pełnej ukrytych pokoi i sekretów, gdzie rozpoczną zawody o to, kto zdobędzie jak największą część majątku.

Reżyserem filmu " Spadek " jest Sylwester Jakimow ("8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Jakoś to będzie", "Singielka"), a scenariusz napisał Łukasz Sychowicz. W filmie zobaczymy również Gabrielę Muskałę, Piotra Packa, Piotra Polaka, Adama Ferencego, Franka Słomińskiego i Józefinę Karnkowską.

Film "Spadek" dostępny od 19 czerwca na Netfliksie.

"Czarna Barbie" od 19 czerwca na Netflix

Film dokumentalny "Czarna Barbie" to hołd złożony trzem czarnym kobietom z firmy Mattel, które miały decydujący wpływ na ewolucję marki Barbie. Przez pryzmat tych charyzmatycznych osobowości dokument przedstawia historię powstania pierwszej czarnej Barbie w 1980 roku, analizując znaczenie reprezentacji oraz to, dlaczego lalki odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości i wyobraźni - czytamy w opisie Netfliksa.

Film "Czarna Barbie" dostępny od 19 czerwca na Netfliksie.



"Weteranka": Film z Jessicą Albą od 21 czerwca na Netflix

Realizująca zagraniczną misję komandos Parker (Jessica Alba) po tragicznej śmierci ojca wraca do swojego rodzinnego miasteczka i przejmuje rodzinny bar. Próbując odkryć, co naprawdę się wydarzyło, odnawia kontakt ze swoim byłym chłopakiem Jessem (Mark Webber), który teraz jest szeryfem, jego porywczym bratem Elvisem (Jake Weary) i ich wpływowym ojcem, senatorem Swannem (Anthony Michael Hall) - brzmi oficjalny opis.

Film "Weteranka" dostępny od 21 czerwca na Netfliksie.



"Martwe zło: Przebudzenie" od 22 czerwca na Netflix

Fabuła filmu "Martwe zło: Przebudzenie" opowiada o dwóch nieutrzymujących ze sobą kontaktu siostrach (w ich rolach Alyssa Sutherland i Lily Sullivan). Ich spotkanie zostaje przerwane pojawieniem się demonów, które potrafią przejmować panowanie nad ludzkimi ciałami. W obliczu najkoszmarniejszej wersji rodziny, jaką można sobie wyobrazić, siostry zmuszone są podjąć walkę o przetrwanie.

Film "Martwe zło: Przebudzenie" dostępny od 22 czerwca na Netfliksie.