Jak informuje portal "Deadline", "Dallas Sting" opowie historię żeńskiej drużyny piłki nożnej złożonej z amerykańskich licealistek. W 1984 roku wyruszyły one do Chin, by rozegrać tam kilka spotkań z wyżej notowanymi rywalkami. Niespodziewanie udało im się pokonać teoretycznie lepsze drużyny z Chin, Australii i Włoch.

Matthew McConaughey trenerem futbolu

Film z Matthew McConaugheyem w jednej z ról głównych wyreżyseruje Kari Skogland ("Falcon i Zimowy Żołnierz"). Produkcje oparte na faktach nie są jej obce. Była m.in. reżyserką kilku odcinków serialu "Na cały głos" opowiadającego o skandalu w amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News. "Dallas Sting" wyprodukuje studio Skydance. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie można obejrzeć ten film. Spekuluje się, że prawa do niego pozyska platforma streamingowa Apple TV+.

Scenariusz filmu "Dallas Sting" napisały twórczynie serialu "GLOW" Liz Flahive i Carly Mensch w oparciu o nieopublikowany artykuł napisany przez Flindera Boyda. McConaughey wcieli się w ich filmie w rolę trenera Billa Kindera, który doprowadził do sukcesu amerykańską drużynę żeńskiej piłki nożnej na długo przed tym, gdy sukcesy na igrzyskach i mistrzostwach świata zaczęła odnosić amerykańska kadra narodowa.

Scenariusz filmu "Dallas Sting" napisały twórczynie serialu "GLOW" Liz Flahive i Carly Mensch w oparciu o nieopublikowany artykuł napisany przez Flindera Boyda. McConaughey wcieli się w ich filmie w rolę trenera Billa Kindera, który doprowadził do sukcesu amerykańską drużynę żeńskiej piłki nożnej na długo przed tym, gdy sukcesy na igrzyskach i mistrzostwach świata zaczęła odnosić amerykańska kadra narodowa.

Jak przypomina portal "Deadline", w 1984 prezydent Ronald Reagan zabiegał o poprawę stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. W ramach wspólnych starań na turniej piłki nożnej rozgrywany w Chinach zaproszono amerykańską drużynę narodową. Tyle tylko, że taka nie istniała. Rozpoczęły się poszukiwania, które zaowocowały odnalezieniem żeńskiej drużyny licealnej: The Sting. Nazwa ta została nadana na cześć filmu o tym samym tytule z Robertem Redfordem i Paulem Newmanem w rolach głównych (polski tytuł to "Żądło"). Zawodniczki trenował Bill Kinder, który nie miał żadnego doświadczenia w prowadzeniu drużyn piłki nożnej.

Aby wyruszyć do Chin, trener i jego zawodniczki musieli przezwyciężyć wiele przeszkód. Kinder musiał zdobyć m.in. zaświadczenie od ginekologa, który potwierdził, że gra w piłkę nożną nie będzie szkodliwa dla organizmów młodych dziewcząt.