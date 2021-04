Aktorka, której popularność przyniosła rola Anastasii Steele w ekranizacji powieści „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, szykuje się do kolejnej roli w adaptacji znanej książki. Tym razem będzie to powieść „Perswazje” autorstwa Jane Austen. Autorzy filmu zapowiadają, że będzie to uwspółcześniona wersja tej powieści.

Dakota Johnson / Ian Gavan /Getty Images

Skromna i delikatna Anna Elliot przed ośmiu laty za namową rodziny zerwała zaręczyny z przystojnym, lecz niezamożnym kapitanem Wentworthem. Teraz ma lat 27 i wydaje się być skazana na staropanieństwo, bo odrzucała też zaloty innych mężczyzn. Gdy rodzina z powodu kłopotów finansowych przeprowadza się do Bath, los znów stawia na jej drodze kapitana Wentwortha. Czy były ukochany odkryje na nowo wdzięk i szlachetność Anny? I czy ona rzeczywiście pragnie odzyskać jego miłość, tym bardziej, że o jej względy zabiega bogaty i utytułowany kuzyn? - czytamy w opisie fabuły książki Jane Austen.



"Perswazje" to ostatnia powieść w dorobku Jane Austen, która została wydana w 1817 roku, już po śmierci pisarki. Książka przenoszona była na ekran kilkukrotnie. Ostatni raz w 2007 roku, w postaci telewizyjnego filmu z Sally Hawkins w roli głównej. W przygotowaniu jest też, inny, ogłoszony we wrześniu 2020 roku, projekt ekranizacji tej powieści. Reżyseruje go Mahalia Belo, a w rolę główną wcieli się znana z serialu "Sukcesja" Sarah Snook.



Reżyserią ekranizacji Netfliksa zajmie się broadwayowska reżyserka Carrie Cracknell, dla której będzie to fabularny debiut. Autorami scenariuszowej adaptacji powieści są Ron Bass ("Rain Man") i Alice Victoria Winslow. Według zapowiedzi twórców, ich wersja adaptacji "Perswazji" będzie "współczesna i pełna humoru". Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w maju tego roku.



Dakota Johnson, którą po raz ostatni można było zobaczyć w muzycznym dramacie "Na topie", pracowała ostatnio na planie debiutu reżyserskiego Maggie Gyllenhaal, filmu "The Lost Daughter" na podstawie powieści Eleny Ferrante. Wystąpi też w biograficznym filmie "Am I OK?" oraz w dramacie "Cha Cha Real Smooth".