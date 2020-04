​Daisy Ridley w nowym filmie twórców "Zabawy w pochowanego"

​Daisy Ridley, aktorka, której sławę przyniosła rola Rey w trzech ostatnich częściach sagi "Gwiezdne wojny", wystąpi wkrótce w thrillerze "The Ice Beneath Her". Jak poinformował portal "Deadline", film wyreżyseruje trio filmowców tworzących grupę Radio Silence, czyli Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett oraz Chad Villella.

Daisy Ridley nie chce dać się zamknąć w szufladzie z napisem "Gwiezdne wojny" /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Rozgłos grupie Radio Silence przyniosła czarna komedia "Zabawa w pochowanego" z 2019 roku. Film z Samarą Weaving zarobił w kinach prawie 60 milionów dolarów, co robi wrażenie, biorąc pod uwagę budżet produkcji, który zamknął się w 6 milionach dolarów. Sukces filmu otworzył jego twórcom drogę do kolejnych produkcji. Jedną z nich jest właśnie thriller "The Ice Beneath Her", inną planowany reboot kultowego "Krzyku".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zabawa w pochowanego" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

Scenariusz filmu napisze Caitlin Parrish. Będzie to adaptacja bestsellerowej powieści szwedzkiej pisarki Camilli Grebe. Książka ze względu na swoją konstrukcję porównywana jest do słynnej "Zaginionej dziewczyny" Gillian Flynn oraz "Dziewczyny z pociągu" Pauli Hawkins.

Bohaterką powieści Camilli Grebe jest profilerka, która zostaje poproszona o pomoc w sprawie morderstwa, które przypomina podobną sprawę sprzed dziesięciu lat. Z tą zbrodnią wiąże się tajemnicze zaginięcie prezesa sieci sklepów i playboya. Wkrótce na drodze profilerki staje kobieta, która również go szuka. Kilka miesięcy wcześniej połączył ją z zaginionym płomienny romans.

Innym projektem, w którym zobaczymy Daisy Ridley jest film "Chaos Walking", którego premiera zaplanowana została na 22 stycznia 2021 roku.