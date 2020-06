„SpongeBob Kanciastoporty” to jeden z najpopularniejszych seriali animowanych ostatnich 20 lat. Wpis na Twitterze, który niedawno zamieściła stacja telewizyjna Nickelodeon, sugeruje, że główny bohater bajki, tytułowy SpongeBob, należy do społeczności LGBTQ. Czy oznacza to, że jest gejem? Niekoniecznie.

Czy SpongeBob jest gejem? /Nickelodeon/Ferrari Press /East News

Czerwiec określany jest jako "Pride Month" - "Miesiąc Dumy" społeczności LGBTQ. W tym czasie odbywają się rozmaite marsze i parady z udziałem osób, które są odmiennej od heteroseksualnej orientacji seksualnej.



Nickelodeon - amerykański kanał telewizyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży, postanowił uczcić tę akcję wpisem umieszczonym na Twitterze.

"Świętujemy 'Miesiąc Dumy+ ze społecznością LGBTQ' i jej sojusznikami w tym i każdym innym miesiącu". Do Tweeta dołączony jest kolaż z kilkoma bohaterami produkcji, które pokazywane są w Nickelodeon. Wśród nich jest podobizna SpongeBoba w kolorach tęczy.

A więc sympatyczna gąbka morska jest gejem! - zawyrokowali internauci. Już wcześniej to podejrzewali. Wspominali odcinek z 2002 r., w którym SpongeBob brał udawany ślub ze swoim przyjacielem Patrykiem Rozgwiazdą.



By zrozumieć tożsamość SpongeBoba, trzeba jednak sięgnąć do wypowiedzi nieżyjącego już twórcy tej bajki, Stephena Hillenburg. "Nigdy nie zamierzaliśmy uczynić go gejem. Chcieliśmy, żeby był niemalże aseksualny" - powiedział w 2005 r. magazynowi "People", odnosząc się do zarzutów, że jego bajka promuje homoseksualizm.



Choć skrótowiec LGBTQ odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, to szersza definicja tej wspólnoty obejmuje również osoby aseksualne.