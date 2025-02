Czy skandalistka pojawi się na gali rozdania nagród? Jest decyzja

Jak podał portal "Deadline", nazwiska Gascón nie ma na liście zaproszonych gości. Oznacza to, że nawet jeśli chciałaby pojawić się na niedzielnej ceremonii, nie zostałaby na nią wpuszczona.

Karla Sofía Gascón bez szans na nagrody

Gascón, która otrzymała za swoją rolę także nominacje do Złotego Globu, Critics' Choice, nagrody Gildii Aktorów i Oscara, nie ma w tej chwili żadnych szans na wygraną BAFTA i pozostałych wyróżnień. Gdy wybuchł skandal z jej dawnymi wpisami, a aktorka udzielała kolejnych wywiadów i odmawiała przeprosin za obraźliwe posty, Netflix zdecydował zakończyć finansowanie jej kampanii.

Tytułowa "Emilia Pérez" nie pojawiła się podczas rozdania Critics' Choice, hiszpańskich nagród Goya i wyróżnień Gildii Producentów Filmowych. Najprawdopodobniej nie zobaczymy jej także na oscarowej gali 2 marca 2025. Od słów aktorki odcięli się twórcy "Emilii Pérez", w tym Zoe Saldaña i Jacques Audiard. "Nie rozmawiałem z nią i nie chcę" - przyznał francuski reżyser w rozmowie z Deadline. "Jej podejście jest destrukcyjne, a ja nie chcę w to wchodzić. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego wciąż się tak zachowuje. Dlaczego robi sobie krzywdę? Nie rozumiem też, dlaczego rani osoby, które były jej bliskie?".

Gdy podczas rozdania Critics' Choice Ewan McGregor przeczytał nazwiska aktorek nominowanych za główną rolę kobiecą, zebrane na ceremonii gwiazdy nagrodziły oklaskami każdą z wymienionych — poza Gascón. Za to Demi Moore, która wygrała w tej kategorii, zwróciła się do wszystkich swoich konkurentek w swojej mowie.

Oburzające tweety Karli Sofíi Gascón

Skandal rozpoczął się, gdy dziennikarka Sarah Hagi opublikowała zdjęcia wpisów Gascón z lat 2020-2021. W nieakceptowalnych słowach wypowiadała się ona między innymi o sprawie śmierci George'a Floyda oraz tematach religijnych i równościowych. Dostało się także Selenie Gomez, która również wystąpiła w "Emilii Pérez". "To szalone, że Karla Sofía Gascón wciąż trzyma te tweety na swoim profilu" - dziwiła się reporterka.

Gascón usunęła kontrowersyjne wpisy. Później zlikwidowała konto w portalu X. Opublikowała oświadczenia w mediach społecznościowych oraz w portalach filmowych i rozrywkowych, między innymi w "The Hollywood Reporter" i "People". Wystąpiła także w godzinnym wywiadzie dla stacji CNN. "Wierzę, że zostałam osądzona, skazana, poświęcona, ukrzyżowana i ukamienowana bez procesu i bez możliwości obrony" - mówiła przez łzy. Stawiała siebie jako ofiarę prześladowania. Nie przyznała, że w jej wpisach było coś niestosownego.

Dawne tweety aktorki, a także jej zachowanie po wybuchu afery okazały się sporym kłopotem dla Netfliksa. Streamingowy gigant wyłożył miliony dolarów na oscarową promocję "Emilia Pérez". Jak podał "The Hollywood Reporter", by kontrowersje nie zaprzepaściły szans filmu w sezonie nagród, zdecydowano się na odsunięcie Gascón od jego promocji oraz zakończenie finansowania jej kampanii. Chodzi między innymi o koszty transportu oraz uczestniczenia w galach. Dla Gascón oznacza to koniec kampanii oscarowej. Aktorka zobowiązała się natomiast nie wypowiadać więcej w mediach.

"Emilia Pérez" i jej szanse oscarowe

"Emilia Pérez" otrzymała 13 nominacji do Oscara, najwięcej spośród filmów starających się o statuetki złotego rycerza w 2025 roku. Jednak film ma problemy wizerunkowe z licznymi kontrowersjami. Poza tweetami Gascón są jeszcze kwestie oskarżeń o krzywdzącą reprezentację Meksyku i osób transpłciowych. W rezultacie "Emilia Pérez" nie jest już faworytem nawet w kategorii najlepszy film międzynarodowy — tu wyprzedza ją brazylijski "I'm Still Here" Waltera Sallesa.

Według portalu "Gold Derby", przewidującego wyniki rozdań nagród w przemyśle rozrywkowym, dzieło Audiarda może w tym momencie liczyć na dwie statuetki — za drugoplanową rolę Saldañy i piosenkę "El Mal".