Czy można zrobić film w dwie doby? Trwają zgłoszenia do 48 Hour Film Project

Ten konkurs to nie tylko wyzwanie, ale i możliwość profesjonalnego startu w branży filmowej. Najlepsi pojadą z filmem na międzynarodowe finały do Seattle oraz mogą również trafić na na Short Film Corner podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Udało się to już dwóm polskim ekipom!

Twórcy grupy Masztamavida, autorzy filmu "Nowy początek" na 76. Festiwalu Filmowym w Cannes /materiały prasowe