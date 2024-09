Czy Andrew Garfield wróci do roli Spider-Mana? Jasne stanowisko aktora

W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" obok Toma Hollanda pojawili się wcześniejsi odtwórcy roli pajęczego bohatera: Tobey Maguire i Andrew Garfield. Wiadomo, że trwają prace nad czwartym filmem z serii. Niektóre plotki mówią, że alternatywne rzeczywistości ponownie odegrają w nim ważne role. Według nich pozostali Spider-Mani jeszcze raz wspomogą Petera Parkera granego przez Toma Hollanda.

Garfield studzi jednak emocje. "Internet to duże miejsce. Myślę, że jest w nim sporo osób, które powiedzą cokolwiek dla klików. Przykro mi, ale chyba ktoś z was zażartował" - stwierdził aktor na pytanie o powrót do roli Spider-Mana.

Andrew Garfield. Jego ostatnie role

Dla Brytyjczyka to intensywny czas w karierze. Miesiąc temu skończył zdjęcia do "After the Hunt", nowego filmu Luki Guadagnino, w którym wystąpił u boku Julii Roberts, Chloë Sevigny, Ayo Edebiri i Michaela Stuhlbarga. Film jest mrocznym thrillerem osadzonym w środowisku akademickim.

Garfield zdradził, że chciał wystąpić u Guadagnino od ponad 15 lat. "Cieszę się, że w końcu doświadczyłem jego geniuszu na planie. To wspaniały i mocny film, na który bardzo, bardzo mocno czekam" - wyznał w rozmowie z portalem IndieWire.

"Sztuka pięknego życia" trafi na ekrany polskich kin 3 stycznia 2025 roku. Film wyreżyserował John Crowley, twórca nominowanego do trzech Oscarów "Brooklynu". Fabuła skupia się na dwójce nieznajomych (Garfield i Florence Pugh), których losy łączy wypadek samochodowy. Widzowie są świadkami dekady ich relacji.