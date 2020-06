Czy Alia Shawkat jest nową dziewczyną Brada Pitta?

Czy Alia Shawkat to nowa dziewczyna Brada Pitta? Po tym, jak tabloidy zamieściły wspólne zdjęcia 31-latki z gwiazdorem Hollywood, aktorka serialu "Bogaci bankruci" postanowiła w końcu odnieść się do rewelacji plotkarskich serwisów.

Brad Pitt i Alia Shawkat: Tylko przyjaźń /Michael Tran/ Theo Wargo /Getty Images

"Nie spotykamy się, jesteśmy tylko przyjaciółmi" - Shawkat uściśliła w rozmowie z serwisem Vulture.

Reklama

Aktorka odniosła się do wspólnych zdjęć z Bradem Pittem z listopada 2019, na których widzimy ich razem na wystawie "L.A. on Fire". Plotkarskie serwisu od razu zaczęły sugerować, że 31-letnia aktorka jest nową miłością 56-letniaego gwiazdora.

"Nie mogłam w to uwierzyć. Przyjaciele zaczęli podsyłać mi te zdjęcia z zapytaniem: 'O co chodzi?'. Byłam zdruzgotana. Czułam się, jakbym przyszła nago do szkoły, to uczucie: 'O Boże, wszyscy się na mnie gapią" - opowiadała Shawkat.



Aktorka przyznała, że poznała Brada Pitta przez reżysera Spike'a Jonze'a.



"Zaprzyjaźniliśmy się, Brad poznał mnie z grupą swoich znajomych, od tego się zaczęło" - ujawniła, dodając, że media od razu zaczęły zwracać uwagę na to, jak bardzo Shawkat nie pasuje do Brada Pitta.



"Nie mogli tego zrozumieć. 'Ta dziewczyna jest dziwaczna. Jest taka odmienna. Dlaczego się ze sobą prowadzają?'" - śmieje się Shawkat.





Wcześniej Brad Pitt był przez 12 lat związany z Angeliną Jolie. Oficjalnie byli parą od 2004 roku, jednak na ślub zdecydowali się dopiero po 10 latach wspólnego życia. Małżeństwo przetrwało jednak tylko dwa lata.



Dlaczego para zdecydowała się rozstać? Pisano, że związek rozpadł się przez nadużywanie alkoholu przez Brada Pitta. Inni twierdzili, że wina ponosi Angelinie Jolie.

W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Vogue" Jolie powiedziała, że rozstała się z Pittem, aby jej rodzina mogła czuć się "komfortowo, bezpiecznie i w pełni mocna psychicznie i wartościowa".

"To była dobra decyzja. Moje dzieci to szóstka bardzo odważnych, silnych ludzi" - dodała.

"Wciąż leczę rany. Długo milczałam, dzieci widziały w mediach różne kłamstwa na ten temat, ale zawsze im przypominałam, że one znają prawdę i mają swój własny rozum" - wyjaśniła Jolie.

Pitt i Jolie z szóstką swoich dzieci 1 / 7 Źródło: Agencja FORUM udostępnij