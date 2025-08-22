Człowiek, który sprawił, że Hollywood pokochało parodie. Znasz najlepsze produkcje?

Leslie Nielsen urodził się 11 lutego 1926 roku w Kanadzie. Był trzecim synem Ingvarda Nielsena, oficera kanadyjskiej policji federalnej RCMP - pochodzenia duńskiego i Maybelle - z pochodzenia Walijki.

Był aktorem wszechstronnie przygotowanym do wykonywania swego zawodu. Studiował najpierw w Academy of Radio Arts w Toronto, prowadzonej przez Lorne Greena, a następnie w słynnym Actor's Studio. Tańca uczył się pod kierunkiem Marthy Graham, zaś praktykę sceniczną odbywał na deskach nowojorskiego Neighborhood Playhouse.

Jego kariera zaczęła się od występów w filmach przygodowych i dramatach oraz serialach telewizyjnych. Przełomowym momentem okazało się spotkanie z Jimem Abrahamsem, Davidem Zuckerem, Jerrym Zuckerem (w skrócie: ZAZ) - odkrywcami komediowego talentu Nielsena. Sam Nielsen nazywał je "najszczęśliwszą chwilą swego życia" - wtedy właśnie trafił na plan komedii z 1980 roku "Czy leci z nami pilot?".

Uwielbianego aktora pożegnaliśmy w 2010 roku, ale jego komediowe dziedzictwo pozostaje wieczne. Które produkcje z dorobku aktora są uważane za najlepsze? Sprawdź nasz ranking!

"Czy leci z nami pilot?" (1980, reż. Jim Abrahams)

Ta produkcja w dorobku Nielsena jest określana jako "jeden z najśmieszniejszych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono". Leslie Nielsen jako doktor Rumack sprawdza się w komediowej roli, a w filmie nie brakuje też nuty dramatyzmu. Wydaje się, że nie ma nic zabawnego w zbliżającej się katastrofie lotniczej, ale nie w tym przypadku!

"Czy leci z nami pilot?" to zaskakująca produkcja, w której ex-pilot - Ted Striker, jest zmuszony przejąć stery z powodu niedyspozycji załogi. Niestety przeszedł traumatyzujące wydarzenie, które wciąż odbija się na jego życiu, a myśl o kierowaniu samolotem wprost go paraliżuje. Czy uda się ocalić pasażerów? Musicie przekonać się sami!

"Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego" (1988, reż. David Zucker)

Amerykę ma odwiedzić Królowa Elżbieta II. Do jej ochrony przydzielony zostaje dzielny porucznik Drebin (Nielsen), wsławiony w udaremnianiu terrorystycznych konferencji na Bliskim Wschodzie. Czy Frankowi, mimo niezdarności i wątpliwej bystrości, uda się powstrzymać groźnych ludzi, czyhających na życie monarchini? Tym bardziej że wśród nich jest piękna kobieta?

Produkcja należy do klasyków parodii filmów akcji, na którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę, gdy już mamy dość heroicznych czynów niezmordowanych bohaterów. To właśnie tutaj Leslie Nielsen pokazał, co tak naprawdę potrafi oraz, że czasem na ogromny sukces trzeba czasem poczekać.

"Naga broń" to pozycja obowiązkowa dla każdego fana komedii i akcyjniaków, szczególnie, że niedawno do kin trafił reboot z Liamem Neesonem w roli głównej, który wciela się w syna legendarnego Franka Drebina.

"Dracula - wampiry bez zębów" (1995, reż. Mel Brooks)

Kolejna parodia w naszym zestawieniu, ale zdecydowanie warto zwrócić na nią uwagę! Któż nie zna najsłynniejszego na cały świat wampira, którego postać od lat mroziła krew w żyłach. Tym razem jednak, zamiast przerażać - bawi i choć jest mocno związany z pierwowzorem znanym z dzieła Brama Stockera, odnajdziemy tam naprawdę przyjemną rozrywkę.

Bohater Nielsena wyrusza do Londynu, by siać tam postrach, ale widzowie znajdą na ekranie tylko bolące brzuchy - ze śmiechu, bo produkcja nie pozwoli wam na ani chwilę oddechu. Nie bez przyczyny wymieniana jest wśród najlepszych filmów Leslie Nielsena.

"Szklanką po łapkach" (1996, reż. Rick Friedberg)

Generał Rancor grozi Ziemi, że ją wysadzi skradzionymi rakietami, które trzyma w sekretnej bazie, o której istnieniu nikt nie wie. Ale żeby odpalić rakiety potrzebuje specjalnego komputerowego chipa, który ma Profesor Ukrinsky. Niestety urządzenie zostaje skradzione razem z profesorem. Specjalny Agent Dick Steele (Leslie Nielsen),odszedł już dawno na emeryturę, ale zostaje powołany do powstrzymania Rancora. Czy uda się ukończyć misję?

Widzowie muszą przygotować się na jazdę bez trzymanki i specyficzny humor, niczego się nie obawiajcie - Agent WD-40 jest przy was!

"Ściągany" (1998, reż. Pat Proft)

"Ściągany" to pierwszy film wyreżyserowany przez Pata Profta, ale nie pierwszy owoc jego współpracy z Leslie Nielsenem. Artyści poznali się na planie telewizyjnego serialu "Police Squad", który przerodził się w kinową serię "Naga broń".

Ryan Harrison jest skrzypkiem, który daje się ponieść emocjom i ulega wdziękom pięknej kobiety. Ich znajomość okazuje się jednak pułapką, a artysta jest zmuszony do ucieczki. Produkcja jest szaloną mieszanką komedii, parodii i akcji, a na ekranie zobaczymy odniesienia do największych hitów kina lat 90.: "Braveheart", "Mission: Impossible", "Titanica", czy "Słonecznego patrolu".

Ciekawostką z planu jest to, że Nielsen bardzo pieczołowicie przygotowywał się do sceny, w której Ryan Harrison porywa słuchaczy grą na skrzypcach. Ćwiczył pod kierunkiem zawodowego skrzypka, następnie zaś - przed kamerą - powielał wyćwiczone ruchy, bezbłędnie synchronizując je z muzyką.