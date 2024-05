Czkawka i Szczerbatek niedługo znów na wielkim ekranie. Zdjęcia zakończone

"Jak wytresować smoka": Co wiemy o aktorskiej wersji?

Jak wynika z wpisu reżysera na Instagramie, prace na planie trwały 85 dni. Była to jednak wspaniała, intensywna i ekscytująca przygoda. Historia przedstawiona w aktorskiej wersji ma bezpośrednio nawiązywać do pierwszej części animacji, powstałej w 2010 roku.

Od dłuższego czasu wiemy, że rolę Czkawki, czyli głównego bohatera, przyjął 16-letni Mason Thames, który zadebiutował na ekranach w filmie "Czarny telefon" (2021). Natomiast Nico Parker ("The Last of Us") wcieli się w postać Astrid. W ojca Czkawki w aktorskiej wersji ma wcielić się Gerard Butler, udzielający temu bohaterowi głosu w animacji.

Premiera planowana jest na 13 czerwca 2025 roku.

"Jak wytresować smoka": Trylogia o sile przyjaźni

Inspiracją przy tworzeniu filmu, podobnie jak przy realizacji animacji, była wydana w 2003 roku przez Cressidę Cowell książka o tym samym tytule. Historia opowiada o młodym, dość niezdarnym wikingu o imieniu Czkawka. Kiedy na jego drodze pojawia się czarny smok, Szczerbatek, chłopiec zamiast go zabić, nawiązuje z nim przyjacielską relację. Choć jego lud ma wiele uprzedzeń wobec tych latających istot, Czkawka stara się udowodnić ich wyjątkowość i nieszkodliwość.

W 2011 roku film otrzymał dwie nominacje do Oscara - za najlepszą muzykę oraz najlepszy film animowany. W późniejszych latach doczekaliśmy się dwóch kontynuacji.

