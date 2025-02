Czekaliśmy na to za długo. Wybitny reżyser pracuje nad nowym filmem

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Martin McDonagh szykuje się do realizacji nowego filmu. Zdjęcia do "Wild Horse Nine" rozpoczną się w marcu tego roku. W obsadzie znalazły się gwiazdy, w tym Sam Rockwell, któremu poprzednia współpraca z McDonaghiem przyniosła Oscara.

Zdjęcie Martin McDonagh i Sam Rockwell w 2018 roku / Frederick M. Brown / Stringer / Getty Images