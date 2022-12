"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu": O czym opowiada film?

Superprodukcja "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" to kontynuacja obrazu Ryana Cooglera z 2018 roku, który otrzymał siedem nominacji do Oscara (trzy z nich zamienił na statuetki) w tym w kategorii "najlepszy film". W sequelu w głównej roli miał ponownie zagrać Chadwick Boseman - scenariusz został napisany z myślą o nim, ale 43-letni aktor zmarł w 2020 roku po walce z rakiem jelita grubego. Pomimo tej tragedii, twórcy postanowili kontynuować prace nad częścią drugą - m.in. aby uhonorować hollywoodzkiego aktora.

Po śmierci króla T'Challi, jego matka królowa Ramonda ( Angela Bassett ), siostra Shuri ( Letitia Wright ), a także M'Baku ( Winston Duke ), Okoye ( Danai Gurira ) i Dora Milaje (Florence Kasumba) stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią ( Lupita Nyong'o ) i Everettem Rossem ( Martin Freeman ), by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa.

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" na pięciu "krótkich listach" oscarowych

W środę Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła krótkie listy filmów mogących ubiegać się o Oscara w kilku kategoriach. "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" znalazła się na pięciu różnych listach.

Jak donosi "The Hollywood Reporter", to jedyny film czwartej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, który pojawił się na więcej niż jednej z dziesięciu krótkich list. Oprócz produkcji Ryana Cooglera, na liście kandydatów jest także " Doktor Strange w multiwersum obłędu " w kategorii efektów specjalnych.

Kategorie, w których kontynuacja "Czarnej Pantery" ma szansę zdobyć Oscara to: efekty specjalne, charakteryzacja i fryzury, muzyka filmowa, dźwięk i oryginalna piosenka (dla "Lift Me Up" Rihanny).

Ceremonia wręczenia Oscarów ma się odbyć 12 marca 2023 r.

Wideo Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - zwiastun #2 [napisy]