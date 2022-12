"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" wciąż numerem jeden

Wiadomości

To był fatalny weekend dla północnoamerykańskiej branży kinowej. Zyski z seansów wszystkich wyświetlanych tam filmów wyniosły zaledwie 35,5 miliona dolarów. To drugi najgorszy wynik w tym roku. Powody do optymizmu mają jedynie twórcy komiksowego widowiska "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Film już piąty weekend z rzędu jest liderem box-office'u.

Kadr z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" /materiały prasowe