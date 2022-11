"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu": O czym opowiada film?

Po śmierci króla T'Challi, królowa Ramonda ( Angela Bassett ), Shuri ( Letitia Wright ), M'Baku ( Winston Duke ), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje ( Florence Kasumba ) stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw.

Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią ( Lupita Nyong'o ) i Everettem Rossem ( Martin Freeman ), by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa - brzmi oficjalny opis produkcji.



" Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " to kontynuacja filmu Ryana Cooglera z 2018 roku, który zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy obraz. W sequelu miał ponownie zagrać Chadwick Boseman - scenariusz został napisany z myślą o nim, ale aktor zmarł w 2020 roku po walce z rakiem jelita grubego.

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu": Scena po napisach [spoiler]

W filmie "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" występuje tylko jedna scena po napisach, co jest nietypowe dla produkcji Marvela, w których widzimy zazwyczaj dwie.

Scenę widzowie mogą zobaczyć po animowanych napisach. Widzimy w niej Shuri, która przybyła na Haiti, by spalić swój ubiór z pogrzebu swojego brata. Nagle dołącza do niej Nakia i młody chłopak o imieniu Toussaint. Okazuje się, że to syn Nakii oraz T'Challi, którego prawdziwe imię brzmi T'Challa.

Wideo "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" [trailer 2]