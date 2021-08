"Czarna Pantera 2": Nowa czarnoskóra superbohaterka

Informację o pojawieniu się postaci Riri Williams, czyli superbohaterki Ironheart, podał Kevin Feige w trakcie promocji najnowszego komiksowego filmu studia Marvela "Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni".



"Właśnie kręcimy film "Black Panther: Wakanda Forever" i właśnie w tym filmie po raz pierwszy poznacie Riri Williams. Z tego, co pamiętam zaczęła zdjęcia w tym tygodniu" - powiedział w rozmowie z portalem "ComicBook.com" szef studia Marvela.



Ironheart aka Riri Williams to stosunkowo nowa postać w komiksach Marvela. Po raz pierwszy pojawiła się w nich w 2016 roku. To 15-letnia studentka MIT, która na podstawie zbroi Iron Mana stworzyła swoją własną zbroję. Dzięki niej została superbohaterką działającą ze wsparciem Tony’ego Starka, czyli Iron Mana.



Nie wiadomo, kiedy serial "Ironheart" zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+. Jego powstanie ogłoszono w grudniu ubiegłego roku wraz z informacjami na temat kilku innych nowych projektów Disneya/Marvela. Film "Black Panther: Wakanda Forever" będzie miał swoją premierę 8 lipca 2022 roku i to właśnie tego dnia po raz pierwszy będzie można zobaczyć Riri w akcji.

Reklama

"Czarna Pantera 2": Nikt nie zastąpi Chadwicka Bosemana

Zdjęcia do drugiej części "Czarnej Pantery" rozpoczęły się w czerwcu tego roku. Fabuła filmu pozostaje tajemnicą. Raczej jest pewne, że w filmie powrócą aktorzy z pierwszej części: Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Florence Kasumba oraz Angela Bassett. Zabraknie zmarłego w ubiegłym roku Chadwicka Bosemana. Wśród nowych twarzy w filmie zobaczymy gwiazdę serialu "Mogę cię zniszczyć", Michaelę Coel. Nie wiadomo, w jaką rolę się wcieli. Film reżyseruje twórca pierwszej części, Ryan Coogler.