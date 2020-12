"Czarna Pantera 2": Nikt nie zastąpi Chadwicka Bosemana

Czwartkowy Disney Investors Day, o którym dziś mówią fani kina na całym świecie, przyniósł też kilka nowych informacji odnośnie filmowych produkcji studia Marvela. W przeciwieństwie do seriali Disneya/Marvela, co do których poznaliśmy kilka nowych tytułów, wiadomości związane z filmami dotyczą głównie już wcześniej ogłoszonych produkcji. Wśród nich jest m.in. druga część "Czarnej Pantery" oraz "Ant-Man & The Wasp: Quantumania”.

Chadwick Boseman nie zostanie zastąpiony w sequelu "Czarnej Pantery" /Collection Christophel / Marvel Studios / Walt Disney Pictures /East News

Tytuł trzeciej części serii "Ant-Man" nie pozostawia wątpliwości co do tego, że bohaterowie filmu wyruszą na eksplorację tzw. Wymiaru Kwantowego, który w poprzednich filmach całej serii "Avengers" pełnił ważną rolę i przyczynił się m.in. do pokonania głównego wroga Avengersów - Thanosa. To właśnie w Wymiarze Kwantowym utknął tytułowy Ant-Man, dzięki czemu przetrwał czystkę zorganizowaną przez Thanosa. Również w nim odnaleziona została matka superbohaterki Osy (grana przez Michelle Pfeiffer). W trudnym do okiełznania Wymiarze Kwantowym działo się wiele, a dziać będzie się więcej. Wydaje się, że jest równie atrakcyjny, jak coraz modniejsze w produkcjach Marvela multiwersy.



W obsadzie filmu "Ant-Man & The Wasp: Quantumania" ponownie zobaczymy Paula Rudda, Evangeline Lilly, Michaela Douglasa oraz Michelle Pfeiffer. Dołączą do nich przynajmniej dwie nowe twarze. O udziale w trzeciej części "Ant-Mana" gwiazdora serialu "Kraina Lovecrafta", Jonathana Majorsa, mówiło się już wcześniej. Wcieli się on w postać złoczyńcy, Kanga Zdobywcy. Zupełnie nową twarzą w serii jest Kathryn Newton ("Wielkie kłamstewka", "Piękna i rzeźnik"), która zastąpi Emmę Furhmann w roli Cassie, córki Scotta Langa, czyli tytułowego Ant-Mana. Fani spodziewają się tego, że Cassie przeistoczy się w superbohaterkę znaną jako Stature.



Szef studia Marvela, Kevin Feige, poinformował również, że nie zostanie przeprowadzony nowy casting do roli księcia T’Challi na potrzeby filmu "Czarna Pantera 2". W pierwszej części filmu zagrał go zmarły w sierpniu tego roku Chadwick Boseman. To, że nie zostanie on ponownie obsadzony, potwierdziło studio w oficjalnym oświadczeniu.



"Nie obsadzimy ponownie tej postaci, ale będziemy kontynuować eksplorację oryginalnego świata Wakandy z całym bogactwem jego bohaterów przedstawionych w pierwszej części filmu" - czytamy. Podejrzewa się, że tytułową rolę Czarnej Pantery przejmie Letitia Wright, grająca Shuri, siostrę T’Challi. Nie zostało to jednak potwierdzone i nie wiadomo też, czy wpływ na ostateczną decyzję nie będą miały ostatnie kontrowersje związane z Wright. Aktorka zakwestionowała skuteczność szczepionki na koronawirusa. Premiera filmu "Czarna Pantera 2" została zaplanowana na 8 lipca 2022 roku.



Wśród innych wiadomości związanych z filmami Marvela jest jeszcze ta odnosząca się do filmu "Shang-Chi & The Legend of The Ten Rings", którego premierę zaplanowano na 9 lipca 2021 roku. Studio ogłosiło, w jakie postaci wcielą się członkowie jego obsady. W filmie wystąpili Simu Liu jako Shang-Chi, Tony Leung (Wenwu aka The Mandarian), Awkwafina (Katy), Meng’er Zhang (Xialing), Michelle Yeoh (Jiang Nan), Ronny Chieng (Jon Jon), Fala Chen (Jiang Li) oraz Florian Munteanu (Razor Fist). Również 9 lipca premierę kinową będzie miała "Czarna Wdowa" ze Scarlett Johansson, co zdaje się ucinać spekulacje na temat tego, że film trafi od razu na platformę streamingową Disney+.

Poinformowano również, że Christian Bale w filmie "Thor: Love & Thunder" wcieli się w rolę złoczyńcy znanego jako Gorr The God Butcher. Film będzie miał premierę 6 maja 2022 roku.