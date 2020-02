Cynthia Erivo: Celebracja kobiecości

Gwiazda nominowana do Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Harriet" podbija Hollywood. Zachwyca nie tylko kunsztem aktorskim, ale i stylem. Jej barwne, energetyczne stylizacje z czerwonych dywanów są powiewem świeżości, na który świat mody czekał od dawna.

Postacią, która w szczególny sposób ożywiła tegoroczny sezon nagród, jest bez wątpienia Cynthia Erivo. Nominowana do Oscara za brawurową rolę w filmie "Harriet" oraz za najlepszą piosenkę 33-letnia aktorka, jako jedyna czarnoskóra kobieta znalazła się wśród pretendentów do nagrody Akademii. Choć doceniana jest głównie ze względu na talent aktorski, Erivo zachwyca także doskonałym wyczuciem stylu.

Wystarczy przypomnieć sobie spektakularną, pierzastą suknię projektu Marca Jacobsa, w której pojawiła się na premierze "Harriet" w Los Angeles. Albo dwukolorową kreację marki Schiaparelli z ogromnym marszczonym dołem w odcieniu gorącej fuksji, w której olśniła na gali SAG Awards. Każdy jej strój kradnie uwagę fotoreporterów oraz serca modowych krytyków.

"Świat mody potrzebuje jej energii. Stylizacje Cynthii są kwintesencją czerwonego dywanu. Mają w sobie świeżość i szyk" - przekonuje w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" stylista aktorki, Jason Bolden. Barwne, emanujące witalnością stroje, w których Erivo prezentuje się na czerwonych dywanach, zdają się idealnie współgrać z osobowością wiecznie uśmiechniętej aktorki.

Bolden przyznaje, że był zaskoczony ogromnym zamiłowaniem Erivo do mody. "Pracowałem na planie sesji zdjęciowej, gdy otrzymałem od niej telefon. "Czy będziesz w stanie przygotować mi na poniedziałek 35 stylizacji?" - zapytała. Oczywiście się zgodziłem. Czerpiemy z naszej współpracy mnóstwo radości. Gdyby to zależało od Cynthii, codziennie nosiłaby awangardowe ubrania, które wprost uwielbia" - dodaje stylista.

Aktorka w istocie jest mistrzynią niebanalnych stylizacji - lekko ekstrawaganckich, natychmiast przykuwających wzrok, ale zawsze w dobrym guście i zgodnych z najświeższymi trendami. "Zamiast ograniczać się do jakiegoś konkretnego stylu, który miałby być jej znakiem rozpoznawczym, tak jak robi to wiele gwiazd, Cynthia woli eksperymentować. Jest otwarta na nowe pomysły" - zapewnia Bolden.

Współpraca duetu rozpoczęła się od efektownej, biało-zielonej sukni z bufiastymi rękawami projektu Rosie Assoulin, w której aktorka zaprezentowała się w październiku na uroczystej premierze swojego najnowszego filmu w Waszyngtonie. Gwiazda postanowiła wówczas ufarbować włosy na odcień zieleni pasujący do koloru kreacji. "W jej wyglądzie wszystko jest świeże i nieco żartobliwe. Bo to w istocie odświeżające nie brać swojego wyglądu zbyt serio i wrócić do idei traktowania mody jako sztuki" - zauważa stylista gwiazdy.

Ostatnie miesiące to dla Erivo czas dominacji nie tylko na czerwonych dywanach, ale przede wszystkim na ekranie. Za swoją brawurową rolę w filmie "Harriet", otrzymała historyczną nominację do nagrody Oscara. Podczas trasy promującej film, aktorka przez cały czas nosi niestandardowy pierścień z wizerunkiem Tubman. "Cynthia chce naświetlić postać Harriet, jako superbohaterki i niezwykłej kobiety" - tłumaczy Bolden.

Aura, którą gwiazda roztacza wokół siebie, gdy tylko pojawi się na czerwonym dywanie, zdaje się być przekorną reakcją na wciąż nękający Hollywood brak różnorodności. Jej garderoba zaś - kolorowa, energetyczna, pełna wigoru i niepozwalająca przejść obok siebie obojętnie - celebruje kobiecość w każdej postaci. Zwłaszcza tę niepokorną, pozbawioną kompleksów, wymykającą się hollywoodzkim standardom piękna.

Stylista gwiazdy zapewnia, że nie zamierzają rezygnować z modowego kierunku, jaki wspólnie obrali. "Bez względu na to, w czym widzisz Cynthię, ona świetnie się bawi i czuje się wspaniale. Nawet jeśli któryś z jej strojów wydaje się zbyt ekstrawagancki, to, jak w nim wygląda, jaką emanuje radością, przyciąga ludzi. Bo potrafi sprawić, że dostrzegamy w niej radosne odbicie siebie samych" - konkluduje Bolden.