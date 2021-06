Nawet tak doświadczona i utytułowana aktorka jak Emma Stone musi czasami chwytać się niekonwencjonalnych sposobów, aby dobrze zagrać jakąś scenę. Jeśli chodzi o jej najnowszy film - "Cruellę", nie lada wyzwaniem było dla niej wyćwiczenie diabolicznego śmiechu u jej bohaterki, Cruelli De Mon. Miejscem do prób wokalnych uczyniła swoją kabinę prysznicową.

Emma Stone jako Cruella /materiały prasowe

"Ćwiczenie śmiechu... Nie mogłam tego robić przy innych. To byłoby dla mnie poniżające. Udoskonalałam mój diaboliczny śmiech, gdy byłam pod prysznicem. Robiłam to, będąc sama. Weź prysznic i spróbuj zrobić swoją wersję śmiechu i przekonaj się, czy chciałbyś to robić przed kimś. To straszne doświadczenie" - mówi Emma Stone w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Daily Mirror".



Ściany kabiny prysznicowej dobrze odbijają dźwięk i panują w niej korzystne warunki do odsłuchu.



Podobno kiedyś Jon Anderson z grupy Yes kazał odtworzyć w studiu nagraniowym takie warunki, jakie są w łazience. Ekipa techniczna musiała zbudować łazienkę z prysznicem w studiu. Anderson próbował odtworzyć niesamowite brzmienie utworów, które uzyskiwał, gdy śpiewał rankami pod prysznicem.

Stone już wie, jak odegrać diaboliczny śmiech. Jednak o wiele łatwiej przychodzi jej płacz...



W tym samym wywiadzie aktorka przyznała bowiem, że kiedy była 20-latką miała tendencję do wybuchania płaczem, gdy spotykała kogoś, kogo od dawna podziwiała. Takie sytuacja zdarzały jej się m.in. gdy poznała Diane Keaton czy Steve'a Martina.



O płaczu nie było zaś mowy, gdy w 2017 roku Leonardo DiCaprio wręczał jej Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Dla Stone była to surrealistyczna sytuacja, bo jako nastolatka była szalenie zadurzona w gwieździe "Titanica".

