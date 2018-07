"Creed II": Urodzinowy plakat

Sylvester Stallone obchodził w piątek, 6 lipca, 72. urodziny. Także jego najsłynniejszy bohater, Rocky Balboa, świętował swój jubileusz. Ani jeden, ani drugi nie powiedział jeszcze ostatniego słowa - jesienią na ekrany kin wchodzi kolejna, ósma już odsłona kultowej filmowej serii o Rockym: "Creed II". To kontynuacja filmowego hitu z 2015 roku "Creed: Narodziny legendy". Za rolę w tym filmie Stallone otrzymał w 2016 Złoty Glob i nominację do Oscara.

Sylvester Stallone na teaserowym plakacie filmu "Creed II" /materiały dystrybutora

Stallone, gdy gra bohaterów doświadczonych życiem, jest wyjątkowo wiarygodny, bo jego droga na szczyt nie była łatwa. Jak pisali biografowie, wychowywał się najpierw w niebezpiecznej dzielnicy Nowego Jorku, Hell’s Kitchen, a potem w kolejnych rodzinach zastępczych. Gdy pisał scenariusz o Rockym, pognębionym i przegranym bokserze, sam był pognębionym i przegranym aktorem. Obaj - on i Rocky - zatriumfowali jednak nad przeciwnościami losu. Teraz Rocky jest mentorem dla Adonisa Creeda (Michael B. Jordan), syna Apolla, niegdyś zaciekłego rywala, lecz także wielkiego przyjaciela Rockyego.

Adonis Creed stara się pogodzić sprawy osobiste z treningami do najważniejszego bokserskiego starcia w karierze. Będzie musiał stanąć na ringu do walki z przeciwnikiem pośrednio związanym z tragedią, która dotknęła niegdyś jego rodzinę. Adonis ma jednak wciąż w swym narożniku Rockyego Balboę, który wspiera go we wszystkich trudnych chwilach. Razem stawią czoło demonom przeszłości, podadzą w wątpliwość wyznawane wartości i staną w obronie wspólnego dziedzictwa. Powrót do korzeni pozwoli im zrozumieć, dlaczego stali się bokserskimi legendami.