Covidowe obostrzenia? Tim Robbins ma dość. Chce ich zniesienia

Woody Harrelson po raz pierwszy swoją opinią na ten temat obostrzeń podzielił się w monologu w programie "Saturday Night Live". Niedługo potem poruszył ten temat w wywiadzie dla "The New York Timesa". "Absurdalne jest to, że takie obostrzenia wciąż obowiązują. Nie wydaje mi się, aby ktoś miał prawo do zmuszania cię do testowania się, noszenia masek, szczepienia się. Myślę, że najwyższy czas skończyć z tym nonsensem. To nie fair jeśli chodzi o ekipy filmowe. Ja nie muszę nosić maski, to czemu inni członkowie ekipy muszą ją nosić? Czemu muszą być zaszczepieni? Dlaczego to nie jest indywidualna sprawa każdego?" - dopytywał gwiazdor "Urodzonych morderców" .



Tim Robbins nawołuje do zniesienia obostrzeń związanych z COVID-19